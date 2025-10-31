31 de octubre de 2025 - 14:13

Luli Fernández rompió el silencio y reveló la verdad sobre la separación de Cristian Cúneo Libarona

La modelo habló por primera vez tras confirmar su separación de su esposo, luego de 14 años de relación.

Luli Fernández rompió el silencio hablando sobre su separación.

Luli Fernández rompió el silencio hablando sobre su separación.

Tras varias semanas de especulaciones y versiones contradictorias, Luli Fernández rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona, con quien estuvo casada por más de diez años. Aunque ya había confirmado la noticia, en esta ocasión se animó a profundizar sobre los motivos y el proceso de la ruptura.

Durante una entrevista con Intrusos, la modelo contó cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida. “Estoy muy bien, trabajo un montón y estoy siempre enfocada en mi trabajo y mi hijo. Esa es mi vida”, aseguró. A pesar de la separación, Luli remarcó que su prioridad sigue siendo su hijo y su bienestar personal.

Luli Fernández
Asi se ve actualmente el hijo de Luli Fernández, a los 6 años.

Asi se ve actualmente el hijo de Luli Fernández, a los 6 años.

Por otro lado, al referirse puntualmente a su separación, Luli aclaró que la ruptura no ocurrió recientemente, sino que fue un proceso que venía gestándose desde hace un tiempo. Explicó que tanto ella como su exesposo eligieron atravesar ese desgaste en la relación de manera reservada, motivo por el cual la noticia tomó por sorpresa a muchos.

La verdad sobre la separación entre Luli Fernández y su esposo

“Nos separamos hace unos meses y nos pareció prudente atravesar en privado el proceso que necesitábamos como familia antes de hacerlo público”, confesó. Aunque muchos podrían pensar que la ruptura fue dolorosa tras tantos años de relación, Luli se mostró serena, dando a entender que ya había transitado ese duelo emocional.

Luli Fernández
Luli Fernández rompió el silencio hablando sobre su separación.

Luli Fernández rompió el silencio hablando sobre su separación.

Según relató, la decisión de separarse fue tomada de manera conjunta y con respeto, valorando el tiempo compartido y la familia que construyeron a lo largo de los años. Y para quienes puedan haberse quedado con la duda sobre supuestos terceros en discordia, la modelo fue categórica respecto a los rumores de infidelidad.

“No vi nada sobre las especulaciones de infidelidades, no vi nada de eso. Se especuló con poco sustento porque no hay nada de eso. Cuando no hay información se habla con mucha liviandad, pero hay que tener un poco de responsabilidad”, afirmó la modelo.

Luli Fernández
Asi se ve actualmente el hijo de Luli Fernández, a los 6 años.

Asi se ve actualmente el hijo de Luli Fernández, a los 6 años.

Por otra parte, Fernández destacó lo que más le importa: el bienestar de su hijo, Indalecio. “Para el que lo dice puede dar lo mismo, pero a nosotros no. Tenemos un hijo chiquito”, lanzó sin rodeos.

A pesar de la ruptura, Luli no guarda rencor hacia Cúneo Libarona y compartió cómo vivió estos años junto a él: “Empecé a estar con Cris a los 24 años, era súper chica y pasaron un montón de cosas. Cris tiene hijos de matrimonios anteriores y nos tocaron vivir situaciones muy dolorosas. A veces te das cuenta de que hay algo que se pierde, se paga o se disuelve y fue bueno darse cuenta a tiempo para dar un paso al costado”.

Luli Fernández
Luli Fernández rompió el silencio hablando sobre su separación.

Luli Fernández rompió el silencio hablando sobre su separación.

Por esa razón, Luli decidió quedarse con lo positivo de la relación. “Realmente nos adoramos, que no seas más pareja no significa que te pases a odiar. Yo voy a seguir hablando de él de la misma manera”, aclaró.

Para finalizar, Fernández dejó claro que hoy no está pensando en volver a enamorarse, sino en dedicarse a su hijo y al presente. “Mi hijo lleva bien todo esto, porque cuando los papás están bien, los nenes están bien”, concluyó.

