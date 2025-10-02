2 de octubre de 2025 - 12:19

Así está actualmente Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

La modelo comparte con frecuencia imagenes de como se encuentra su hijo, que hace poco cumplió 6 años.

Asi se ve actualmente el hijo de Luli Fernández, a los 6 años.

Luli Fernández construyó una hermosa familia junto a su esposo, Cristián Cúneo Libarona, con quien se casó en el año 2014. Se trata de una familia reconstituida, ya que él tenía cuatro hijos de su matrimonio previo: Santos, María, Vicente y Jacinto.

Después de cuatro años de matrimonio, la modelo se convirtió en madre de Indalecio, fruto de su unión con el abogado. El único hijo de la pareja nació el 11 de marzo de 2019, y la influencer lo presentó con tiernas palabras en su cuenta de Instagram. Junto a su esposo, decidieron el nombre de su hijo, el cual eligieron por su significado: “enviado de Dios”.

Luli suele compartir en sus redes sociales el crecimiento de Indalecio. En una entrevista en Socios del Espectáculo, la modelo reveló el método que eligió para criar a su hijo: “Indalecio no tiene acceso a tablets, celulares ni consolas de juegos. Lo único que ve es una película en la televisión por alguna eventualidad, estando conmigo y sus hermanos”.

Y añadió: “Como nunca accedió a eso, es algo que no pide. Tratamos de sostenerlo el mayor tiempo que podamos. Como decís, implica mucho tiempo, pero fue una decisión muy consensuada con Cristián. A medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder. (...) No es que tenemos una resistencia, pero sí creemos que en estos primeros años de vida no esté sobre estimulado para favorecer su desarrollo”.

Luli Fernández recordó el peor momento de su relación con Cristián Cúneo Libarona

Luego de tiempo de noviazgo y sin importar las miradas críticas que los cuestionaban por llevarse 12 años de diferencia, el hijo del ministro de Justicia de la Nación orquestó una romántica puesta en escena para pedirle matrimonio a Luli Fernández. “ Estábamos en Maldivas, cenando, abrí el menú y había un coso que decía ¿te querés casar conmigo?”, detalló.

A pesar del gran gesto que tuvo Cúneo Libarona, apenas pasada la propuesta comenzó a dudar. “Mi marido me pidió casamiento y al mes se arrepintió. Él es de géminis”, contextualizó, con una sonrisa que dejó en claro que todo conflicto quedó en el pasado.

La crisis se extendió durante un mes y, dado que ella ya había comenzado la organización del evento y hasta estaba en proceso de hacerse el vestido, decidió encarar el problema de manera más directa. “Él se iba de viaje con su hija María y le dije que volviera con una decisión, por sí o por no. Si es por no, besito, se terminó. Y si es por sí, avanzamos”, sentenció.

Ya de regreso en la Argentina, Cristián se decidió por la segunda opción y en el 2014 pasaron por el registro civil. Un año más tarde, tuvieron su fiesta en un campo en Lezama que contó con una recepción al aire libre, “sin nada raro” según expresó en su momento la flamante novia.

