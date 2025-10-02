Así está actualmente Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

La modelo comparte con frecuencia imagenes de como se encuentra su hijo, que hace poco cumplió 6 años.

Luli Fernández construyó una hermosa familia junto a su esposo, Cristián Cúneo Libarona, con quien se casó en el año 2014. Se trata de una familia reconstituida, ya que él tenía cuatro hijos de su matrimonio previo: Santos, María, Vicente y Jacinto.

Después de cuatro años de matrimonio, la modelo se convirtió en madre de Indalecio, fruto de su unión con el abogado. El único hijo de la pareja nació el 11 de marzo de 2019, y la influencer lo presentó con tiernas palabras en su cuenta de Instagram. Junto a su esposo, decidieron el nombre de su hijo, el cual eligieron por su significado: “enviado de Dios”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luli Fernandez (@lulifernandezok) Luli suele compartir en sus redes sociales el crecimiento de Indalecio. En una entrevista en Socios del Espectáculo, la modelo reveló el método que eligió para criar a su hijo: “Indalecio no tiene acceso a tablets, celulares ni consolas de juegos. Lo único que ve es una película en la televisión por alguna eventualidad, estando conmigo y sus hermanos”.

Y añadió: “Como nunca accedió a eso, es algo que no pide. Tratamos de sostenerlo el mayor tiempo que podamos. Como decís, implica mucho tiempo, pero fue una decisión muy consensuada con Cristián. A medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder. (...) No es que tenemos una resistencia, pero sí creemos que en estos primeros años de vida no esté sobre estimulado para favorecer su desarrollo”.

Luli Fernández recordó el peor momento de su relación con Cristián Cúneo Libarona Luego de tiempo de noviazgo y sin importar las miradas críticas que los cuestionaban por llevarse 12 años de diferencia, el hijo del ministro de Justicia de la Nación orquestó una romántica puesta en escena para pedirle matrimonio a Luli Fernández. " Estábamos en Maldivas, cenando, abrí el menú y había un coso que decía ¿te querés casar conmigo?", detalló.