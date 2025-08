Así está hoy Mateo, el hijo mayor de Julieta Prandi y Claudio Contardi

“Uno de ellos era muy chiquito, escuchaba gritos, pero no entendía el contenido. El mayor sí entendía”, explicó. En ese contexto, aclaró que sus hijos mantienen firme la decisión de no tener vínculo con su padre, debido a lo que recuerdan de esa época. “Ellos eligen no verlo. No lo ven, no quieren. Por decisión propia y por cosas que vivieron”.