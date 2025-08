Se inicia el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual y violencia de género

Julieta Prandi denunció a su ex marido por violencia de género

En el 2024, Prandi supo reconocer en una entrevista que ser una persona famosa influyó para bien en su vida: “Si no hubiese sido una persona pública, no me hubiesen encontrado más”.

En la misma nota, la modelo destacó los riesgos que enfrentó, el maltrato y la manipulación que sufrió, así como el momento en que decidió compartir su experiencia con alguien: “Una vez que enfrentás a esa persona y le decís “¿Sabés qué? Ya no te tengo miedo, hijo de p...” y ves la cara cómo se le desfigura porque no puede creer que su víctima le diga eso, ahí creés que sos capaz de cualquier cosa”.