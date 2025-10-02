2 de octubre de 2025 - 14:16

Aseguran que Morena Rial quiere festejar el primer año de su hijo en la cárcel: la reacción de Jorge Rial

En unos días el hijo menor de Morena Rial cumple años y se supo cuál es el deseo de la joven, quien quedó detenida el lunes por la tarde.

Morena Rial y su hijo
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Morena Rial atraviesa un momento personal y judicial complejo, la hija de Jorge Rial quedó detenida el lunes tras la revocación de la prisión domiciliaria que le había otorgado la Justicia. La joven perdió el beneficio por no cumplir con las condiciones impuestas y, en consecuencia, fue trasladada a la cárcel de Magdalena.

Leé además

Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial y seguirá detenida

Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial, quien seguirá detenida: "No queremos tener problemas"

Por Redacción Policiales
Morena Rial fue ingresada al penal de Magdalena y las otras presas tuvieron un gesto con ella.

Cuál fue la reacción de las presas del penal de Magdalena al saber que llegaba Morena Rial

Por Agustín Zamora

La detención coincide con una fecha sensible para ella y su entorno, ya que en unos días es el primer cumpleaños de su hijo menor, Amadeo. El pequeño cumple años el próximo 7 de octubre y el periodista Matías Vázquez reveló en su programa Puro Show (Eltrece) los planes de Morena respecto al festejo del niño y el conflicto familiar que esto generó.

“Se viene el cumpleaños de su hijo, el 7 de octubre cumple años un año el más chico y hay una grieta familiar muy fuerte porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada”, expresó.

Morena Rial junto a su hijo, Amadeo.
Morena Rial junto a su hijo, Amadeo.

Morena Rial junto a su hijo, Amadeo.

Amadeo, el hijo de Morena Rial, cumple su primer año

La situación, según explicó Vázquez, se volvió uno de los puntos más delicados de la detención. “Es la parte más sensible de una situación que Morena no esperaba y pasó porque la Justicia no le tiene miedo al apellido Rial”, sostuvo.

La cárcel de Magdalena, donde permanece detenida, no cuenta con un pabellón destinado a familias, por lo que no existe la posibilidad de que conviva con el menor dentro de la institución.

Embed - Morena quiere festejar el primer cumpleaños de su hijo Amadeo en la cárcel y Jorge Rial explotó

Sin embargo, Vázquez explicó que allí funciona un espacio conocido como “rincón de la infancia”, pensado para que los internos puedan tener encuentros más cálidos con sus hijos en días de visita. Ese sería el lugar elegido para concretar el festejo.

Los horarios de visitas están fijados para sábados y domingos de 7 a 15, por lo que, en caso de realizarse la celebración, no ocurrirá el mismo día del cumpleaños sino durante el fin de semana posterior. Esta condición agrega tensión a la interna familiar, ya que Jorge y Rocío Rial no comparten la idea de que el festejo se lleve adelante en el penal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Morena Rial va a la cárcel por primera vez: la trasladaron al penal de Magdalena.

Morena Rial va a la cárcel por primera vez: la trasladaron al penal de Magdalena

Por Redacción Policiales
el descargo de jorge rial tras la nueva detencion de morena rial

El descargo de Jorge Rial tras la nueva detención de Morena Rial

Por Redacción Espectáculos
Morena Rial nuevamente presa. 

Volvieron a meter presa a Morena Rial: por qué y qué dijo su abogado

Por Redacción Policiales
morena rial ofrecio ayuda a las familias de las chicas asesinadas en florencio varela: manga de inopertantes

Morena Rial ofreció ayuda a las familias de las chicas asesinadas en Florencio Varela: "Manga de inopertantes"

Por Redacción Espectáculos