Aseguran que Morena Rial quiere festejar el primer año de su hijo en la cárcel: la reacción de Jorge Rial

En unos días el hijo menor de Morena Rial cumple años y se supo cuál es el deseo de la joven, quien quedó detenida el lunes por la tarde.

Morena Rial atraviesa un momento personal y judicial complejo, la hija de Jorge Rial quedó detenida el lunes tras la revocación de la prisión domiciliaria que le había otorgado la Justicia. La joven perdió el beneficio por no cumplir con las condiciones impuestas y, en consecuencia, fue trasladada a la cárcel de Magdalena.

La detención coincide con una fecha sensible para ella y su entorno, ya que en unos días es el primer cumpleaños de su hijo menor, Amadeo. El pequeño cumple años el próximo 7 de octubre y el periodista Matías Vázquez reveló en su programa Puro Show (Eltrece) los planes de Morena respecto al festejo del niño y el conflicto familiar que esto generó.

“Se viene el cumpleaños de su hijo, el 7 de octubre cumple años un año el más chico y hay una grieta familiar muy fuerte porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada”, expresó.

Amadeo, el hijo de Morena Rial, cumple su primer año La situación, según explicó Vázquez, se volvió uno de los puntos más delicados de la detención. "Es la parte más sensible de una situación que Morena no esperaba y pasó porque la Justicia no le tiene miedo al apellido Rial", sostuvo.

La cárcel de Magdalena, donde permanece detenida, no cuenta con un pabellón destinado a familias, por lo que no existe la posibilidad de que conviva con el menor dentro de la institución.