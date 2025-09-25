25 de septiembre de 2025 - 20:51

Morena Rial ofreció ayuda a las familias de las chicas asesinadas en Florencio Varela: "Manga de inopertantes"

La hija de Jorge Rial cuestionó el accionar de la policía. Criticó la falta de acción, en comparación con el reciente robo sufrido por Pampita.

Morena Rial
Por Redacción Espectáculos

Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20)
Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20), las jóvenes asesinadas junto a Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

Las tres jóvenes, desaparecidas días antes en La Matanza, fueron encontradas este miércoles brutalmente asesinadas y descuartizadas en una vivienda de ese partido bonaerense, tras un operativo que cruzó datos de antenas de celulares y registros de una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que se las había visto por última vez.

La palabra de Morena Rial

Nadie merece terminar así. Mis condolencias a las familias y pongo a disposición a mi equipo legal para ayudar a encontrar la verdad”, señaló, en alusión a su abogado y confidente Alejandro Cipolla. La joven ya había manifestado su enojo en redes sociales al comparar la demora en el caso con la celeridad con la que se resolvió el robo a la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

Morena Rial
Morena Rial.

“Le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. Hubieran sentado el or... a buscar el cerrojo de las cámaras y podían resolver hace varios días. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes”, escribió.

El brutal triple femicidio

Los informes de autopsia confirmaron el nivel de brutalidad del triple femicidio. Según las primeras hipótesis judiciales, las tres fueron torturadas como parte de una venganza narco, vinculada a la supuesta apropiación de droga por parte de una de las víctimas.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas

La detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres jóvenes— abrió una línea de investigación sobre la autoría de la emboscada y la posible conexión con bandas locales dedicadas a la venta de drogas en Florencio Varela.

