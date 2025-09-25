25 de septiembre de 2025 - 19:26

El thriller psicológico francés de Prime Video que expone la psiquis de un abogado

La película gira en torno a un hombre acusado de haber matado a su propio hijo, un joven profesional toma el caso pero todo se complica.

El nuevo thriller psicológico de Prime Video.

Entre los recientes estrenos de Prime Video, se destaca un thriller psicológico francés que generó gran expectativa. Con un guion que combina drama y crimen, la producción se posiciona rápidamente entre las más vistas de la plataforma. La trama sigue a un abogado que deberá poner a prueba su éitca y vida.

“Muerte en el alma” está dura 1 hora y 36 minutos, está dirigida por Xavier Durringer y destaca su narrativa intensa, capaz de mantener al espectador al borde del asiento, mientras las actuaciones transmiten tensión y complejidad emocional. Cada escena está construida para sorprender y desafiar las expectativas del público.

¿De qué trata Muerte en el alma?

Embed - Bande-annonce - La Mort dans l'Âme

La historia gira en torno a Marc Lagnier, un hombre que confiesa haber asesinado a su propio hijo, sin ofrecer ninguna explicación. El caso recae en Tristan Delmas, un joven abogado ambicioso que debe enfrentarse a un juicio que pone a prueba no solo su ética profesional, sino también su vida personal.

A medida que avanza la investigación, salen a la luz secretos familiares oscuros que complican aún más la percepción de culpabilidad del acusado. Cada giro inesperado obliga al espectador a replantear sus teorías sobre lo que realmente ocurrió.

Un thriller que mezcla misterio, drama y emoción

Muerte en el alma combina la profundidad del drama humano con una atmósfera inquietante que cuestiona la justicia, la moral y los lazos familiares. La película destaca por su capacidad de mantener el misterio hasta el final, convirtiéndose en una propuesta imperdible dentro del catálogo de Prime Video para los amantes del suspenso psicológico.

El reparto de la película incluye a actores reconocidos franceses:

  • Didier Bourdon como Marc Lagnier
  • Hugo Becker como Tristan Delmas
  • Flore Bonaventura como Pauline Lagnier
  • Slimane Yefsah como Slim
  • Benjamin Voisin como Alex Lagnier
  • Isabelle Renauld como Valérie Lagnier
  • Patrick Le Mauff como Paul Decaux
  • Élisabeth Macocco como Hélène Decaux
