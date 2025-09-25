25 de septiembre de 2025 - 17:55

La comedia romántica turca de Netflix que confunde a los espectadores pero que aún así no pueden dejar de ver

Con una combinación de paisajes y una trama que intenta llevar el filme al drama, las transiciones poco sutiles chocaron en la audiencia.

La película turca , una comedia romántica, que atrapa al público de Netflix.

La película turca , una comedia romántica, que atrapa al público de Netflix.

“Y ella dijo quizás” dura 1 hora y 47 minutos y despertó opiniones divididas entre críticos y espectadores. Dirigida por Özcan Alper, la película se posiciona como una propuesta que busca acercar el estilo europeo de comedia romántica a una audiencia internacional, con el respaldo del catálogo global de Netflix.

Sinopsis de "Y ella dijo quizás"

Embed - Y ella dijo quizás | Avance oficial | Netflix

La historia sigue a Mavi, una joven criada en Alemania que descubre de forma inesperada sus vínculos con una poderosa y adinerada dinastía turca. Al viajar a Estambul y Capadocia, se ve envuelta en un mundo de contrastes: entre la sencillez de su vida en Hamburgo y el lujo desbordante de su familia en Turquía.

En medio de este choque cultural, Mavi enfrenta conflictos familiares, secretos ocultos y una búsqueda personal que mezcla romance, identidad y pertenencia.

Los errores que incomodaron al público

Aunque la premisa es atractiva y las locaciones son visualmente impresionantes, la película presenta varios fallos técnicos y narrativos que afectaron a los espectadores.

“Y ella dijo quizás” dura 1 hora y 47 minutos.

Uno de los puntos más criticados es la sincronización deficiente del doblaje al inglés. Los movimientos de labios rara vez coinciden con los diálogos, mientras que las voces resultan exageradas y poco naturales, restando autenticidad cultural a la producción.

El montaje alterna de manera brusca entre Hamburgo y Estambul, sin lograr una fluidez narrativa. Además, hay momentos que podrían haber sido emotivos o profundos pero que se diluyen bajo una edición desigual y una dirección que no logra equilibrar drama familiar, romance y comedia ligera.

