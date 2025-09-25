La comedia romántica turca de Netflix que confunde a los espectadores pero que aún así no pueden dejar de ver

Tras el escándalo de Jimmy Kimmel, Disney+ aumenta sus precios y es el streaming más caro

“Y ella dijo quizás” dura 1 hora y 47 minutos y despertó opiniones divididas entre críticos y espectadores. Dirigida por Özcan Alper, la película se posiciona como una propuesta que busca acercar el estilo europeo de comedia romántica a una audiencia internacional, con el respaldo del catálogo global de Netflix.

La historia sigue a Mavi, una joven criada en Alemania que descubre de forma inesperada sus vínculos con una poderosa y adinerada dinastía turca. Al viajar a Estambul y Capadocia, se ve envuelta en un mundo de contrastes: entre la sencillez de su vida en Hamburgo y el lujo desbordante de su familia en Turquía.

Embed - Y ella dijo quizás | Avance oficial | Netflix

En medio de este choque cultural, Mavi enfrenta conflictos familiares, secretos ocultos y una búsqueda personal que mezcla romance, identidad y pertenencia.

Aunque la premisa es atractiva y las locaciones son visualmente impresionantes, la película presenta varios fallos técnicos y narrativos que afectaron a los espectadores.

Uno de los puntos más criticados es la sincronización deficiente del doblaje al inglés. Los movimientos de labios rara vez coinciden con los diálogos, mientras que las voces resultan exageradas y poco naturales, restando autenticidad cultural a la producción.

El montaje alterna de manera brusca entre Hamburgo y Estambul, sin lograr una fluidez narrativa. Además, hay momentos que podrían haber sido emotivos o profundos pero que se diluyen bajo una edición desigual y una dirección que no logra equilibrar drama familiar, romance y comedia ligera.