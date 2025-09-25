"Me cagaba a trompadas": el estremecedor relato del hijo de Natacha Jaitt tras denunciar a Ulises Jaitt

El estremecedor testimonio de Valentino , hijo de Natacha Jaitt , volvió a poner a su familia en el centro de la escena pública luego de que, a los 19 años, el joven decidió contar en primera persona los episodios de violencia que asegura haber vivido con su tío, Ulises Jaitt , a quien denunció ante la Justicia.

Tras esa presentación, Valentino logró regresar a la casa de Villa Urquiza donde había crecido con su madre y consiguió que se dictara una orden perimetral contra su tío, quien debió dejar la vivienda.

Valentino habló con la periodista Fernanda Iglesias para el programa Puro Show y relató lo que atravesó desde su niñez. Su padre, el actor Adrián Yospe , había fallecido cuando él era pequeño y, tras la muerte de su madre en 2019, quedó bajo el cuidado de Ulises . Sin embargo, a los 16 años decidió escapar de esa vivienda y pedir ayuda.

“A mi tío siempre lo dejé bien parado, pero la realidad es distinta. Él siempre fue violento, era demasiado violento conmigo . Sufrí su mano dura en mi niñez y adolescencia”, contó el joven.

Según su relato, las agresiones comenzaron de forma gradual: “ Empezó con cachetadas , si me portaba más de tres veces mal, a la cuarta me cagaba a trompadas . Decía que era la forma de educación de mi abuelo. Me agarraba de los pelos, me arrastraba por toda la casa, me ha pegado con cinturón, me ha dejado lesiones en la cara, me dejaba en el baño con agua fría, me partió un palo de escoba en la espalda, estuve dos semanas rengo, se cagaba de risa y me decía que lo tenía que bancar”.

Valentino se fue de su casa y vivió en un hogar de la colectividad judía

El hijo de Natacha describió que, durante años, vivió bajo manipulación y miedo: “Yo creí que lo que me hacía estaba bien y que yo me lo merecía. Viví muchos años bajo sus alas demoníacas”.

En el relato también detalló cómo esa situación impactó en su vida escolar y social: “Iba a la escuela, pero si me pegaba, faltaba. Tenía lesiones, si me veían iban a denunciarlo. Me encerraba, no me dejaba ver a mis amigos. Me destrozaba la habitación, me ha roto 6 celulares. Era muy violento, se cagaba a trompadas con un par de personas saliendo de joda”.

Embed - VALENTINO, EL HIJO DE NATACHA JAITT: "ULISES ME AGARRABA DE LOS PELOS Y ME PEGABA CON EL CINTURÓN"

Valentino explicó que su salida se produjo cuando encontró contención en el colegio: “A los 16, me escapé de mi casa y me fui a un hogar de la colectividad judía, empecé con un psicólogo en el colegio, que se había dado cuenta de lo que me pasaba. Hice la denuncia porque quería paz mental y física”.

Sobre sus sentimientos actuales, fue tajante: “A pesar de que me cagaba a trompadas, yo lo amaba. No lo quiero volver a ver, espero que lo cancelen, perdí muchos años de mi vida por él. Si mi vieja viera todo lo que me hizo Ulises, él no estaría vivo”.