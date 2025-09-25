25 de septiembre de 2025 - 18:05

Tras el escándalo de Jimmy Kimmel, Disney+ aumenta sus precios y es el streaming más caro

En Argentina sus montos subirán, aunque ofrecen promociones para amortiguar el impacto.

A días del escándalo de Jimmy Kimmel Disney+ sube los precios.

A días del escándalo de Jimmy Kimmel Disney+ sube los precios.

“Jimmy Kimmel Live!” estuvo suspendido varios días tras un monólogo en el que el presentador mencionó un supuesto vínculo entre el asesino del activista conservador Charlie Kirk y el movimiento MAGA. La censura temporal provocó un fuerte rechazo, incluso dentro de la propia compañía, con empleados que alentaron a dar de baja sus suscripciones como señal de protesta.

Como parte de su estrategia para evitar la fuga de usuarios frente al aumento de precios, Disney+ lanzó una promoción limitada: un 60% de descuento durante cuatro meses para el plan premium. Este paquete es el más atractivo para los suscriptores porque incluye transmisiones deportivas en vivo y relatos de figuras como Mariano Closs.

Cómo quedarán los precios

  • Plan básico con publicidad: pasa de u$s 9,99 a u$s 11,99.
  • Plan premium sin publicidad: aumenta de u$s 15,99 a u$s 18,99.

¿Y en Argentina?

En Argentina, donde la plataforma ya es de las más caras, los valores también se ajustarán. El plan básico subirá de $10.699 a $12.841, mientras que el premium pasará de $15.299 a $18.170. Todo sin impuestos.

El regreso de Jimmy Kimmel a la TV

En su regreso a la pantalla, Kimmel no solo ratificó sus críticas, sino que acusó al presidente Trump de impulsar ataques antiamericanos contra la libertad de expresión.

“No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que se puede decir y lo que no”, defendió en su monólogo al inicio del show.

Kimmel agradeció el apoyo de colegas como Jimmy Fallon, Seth Meyers y Stephen Colbert, así como mensajes de respaldo desde otros países, incluso con ofertas de trabajo. Destacó especialmente a la audiencia, que defendió su programa y su derecho a expresarse.

Además, reconoció a políticos conservadores como Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz y Rand Paul por defender su libertad de expresión. El conductor subrayó que nadie debería permitir que el gobierno controle lo que se dice en televisión, aunque reconoció que sus palabras probablemente no cambiarán mucho la situación.

