Tras el escándalo de Jimmy Kimmel, Disney+ aumenta sus precios y es el streaming más caro

The Walt Disney Company anunció un incremento en las tarifas de Disney+, que impacta primero en Estados Unidos y luego se ajusta en el resto del mundo. La medida llega justo después de las polémicas con el conductor de ABC, cadena de la empresa del ratón, Jimmy Kimmel y Donald Trum.

Disney da marcha atrás con la suspensión y el programa Jimmy Kimmel Live! vuelve al aire

Lo que dijo Jimmy Kimmel en su regreso a la TV: burlas, quejas por la censura y nueva amenaza de Trump

“Jimmy Kimmel Live!” estuvo suspendido varios días tras un monólogo en el que el presentador mencionó un supuesto vínculo entre el asesino del activista conservador Charlie Kirk y el movimiento MAGA. La censura temporal provocó un fuerte rechazo , incluso dentro de la propia compañía, con empleados que alentaron a dar de baja sus suscripciones como señal de protesta.

Como parte de su estrategia para evitar la fuga de usuarios frente al aumento de precios, D isney+ lanzó una promoción limitada: un 60% de descuento durante cuatro meses para el plan premium . Este paquete es el más atractivo para los suscriptores porque incluye transmisiones deportivas en vivo y relatos de figuras como Mariano Closs.

En Argentina, donde la plataforma ya es de las más caras, los valores también se ajustarán. El plan básico subirá de $10.699 a $12.841, mientras que el premium pasará de $15.299 a $18.170. Todo sin impuestos.

El regreso de Jimmy Kimmel a la TV

En su regreso a la pantalla, Kimmel no solo ratificó sus críticas, sino que acusó al presidente Trump de impulsar ataques antiamericanos contra la libertad de expresión.

“No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que se puede decir y lo que no”, defendió en su monólogo al inicio del show.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarlowNYC/status/1970698509084176466&partner=&hide_thread=false Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Kimmel agradeció el apoyo de colegas como Jimmy Fallon, Seth Meyers y Stephen Colbert, así como mensajes de respaldo desde otros países, incluso con ofertas de trabajo. Destacó especialmente a la audiencia, que defendió su programa y su derecho a expresarse.

Además, reconoció a políticos conservadores como Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz y Rand Paul por defender su libertad de expresión. El conductor subrayó que nadie debería permitir que el gobierno controle lo que se dice en televisión, aunque reconoció que sus palabras probablemente no cambiarán mucho la situación.