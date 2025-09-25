El perturbador relato en TV de Lara, la más joven de las asesinadas: "Acá hay más plata"

El triple crimen de Florencio Varela sigue generando conmoción en el país al revelarse que una de las víctimas, Lara Gutiérrez (15) , dio una entrevista televisiva semanas antes de su asesinato.

La joven, que fue hallada muerta este miércoles junto a sus compañeras Brenda del Castillo y Morena Verdi tras cinco días de intensa búsqueda, se había presentado en el programa de Sergio Lapegüe en América TV bajo el nombre de "Luna" para hablar de los conflictos que mantenía con los vecinos de la zona donde ejercía el trabajo sexual .

Junto a una compañera identificada como Flor , Lara contó los inconvenientes que enfrentaban con los vecinos del lugar, quienes denunciaban la prostitución en la zona.

En una de las tomas, Flor, cuenta ante las cámaras: “Ella trabaja conmigo” , y uno de los periodistas les consultó sobre la edad que tenían. Ella aseguró tener 26 años , mientras que Lara, quien luego se supo que mintió, afirmó tener 20 años . “No soy menor de edad obviamente” , aseveró Lara, buscando despejar cualquier duda.

En distintos momentos de la entrevista, su compañera Flor insistió en que ambas eran mayores de edad y que no estaban cometiendo ningún delito.

La joven víctima también se refirió a la incomodidad que les generaba la constante exposición ante los vecinos. Lara no dudó en quejarse por la actitud de los residentes: “No estamos desnudas, pero nos sacan fotos y por eso estamos un poco enojadas porque es sin nuestro conocimiento”.

Las respuestas de Lara y la sorpresa de los periodistas

Cuando les preguntaron sobre la razón para no cambiar de lugar de "trabajo", Lara fue contundente: “Acá hay más plata". Además, la joven reveló la metodología de pago que aceptaban, admitiendo que recibían todos los medios de pago: "Efectivo o transferencia y si es en dólares mejor”.

Embed TRIPLE CRIMEN CON SELLO NARCO:

LA MENOR DE LAS JÓVENES ASESINADAS había salido en televisión luego de la denuncia de vecinos por ejercer prostitución en las calles de Flores #Femicidio pic.twitter.com/CY89IdNZHM — fan (@AngeldeBrit_ok) September 24, 2025

Finalmente, el conductor Sergio Lapegüe preguntó directamente a las jóvenes si conocían casos de menores de edad en situación de explotación sexual: “Es muy importante saber si vos viste en tu vida menores de edad usadas para prostitución”. Flor respondió tajante: “No, si no estaríamos detenidas”.