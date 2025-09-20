Luto en la televisión argentina: murió Julio Frade, reconocido humorista uruguayo durante los 80s

El pianista y conductor radial fue una de las figuras más importantes del entretenimiento en Uruguay y Argentina.

Julio Frade murió este viernes 19 de septiembre a los 81 años. El pianista, locutor, conductor radial y humorista se convirtió en una de las figuras más importantes del entretenimiento en Uruguay y Argentina durante las décadas de 1970 y 1980. Falleció a causa de una complicación cardíaca tras una enfermedad que lo afectó en los últimos meses. Lo acompañó hasta el final su hija Virginia, quien lo cuidó en ese proceso.

Julio Frade El mundo radial uruguayo despidió a Julio Frade. El rol de Frade en la televisión argentina Frade fue parte esencial de la televisión rioplatense, integrando programas legendarios como Telecataplum, Comicolor, Rapicómicos e Hiperhumor, junto con un elenco histórico compuesto por Ricardo Espalter, Berugo Carámbula, Eduardo D’Angelo y Enrique Almada. Ese grupo marcó un antes y un después en el humor televisivo, consolidando un estilo que dejó huella en varias generaciones de espectadores.

Su trayectoria no se limitó al humor. Como músico, ejerció la dirección musical en los canales 4, 10 y 12 de Uruguay, y entre 1990 y 1995 dirigió Canal 5 y Televisión Nacional. En radio fue gerente general de Carve y Oriental, y durante cuatro décadas estuvo al frente del clásico programa Frade con permiso en Radio Oriental, hasta que en agosto de este año anunció oficialmente su retiro e inició los trámites de jubilación.

Julio Frade Julio Frade fue una de las figuras más reconocidas en la televisión uruguaya y argentina. Su vínculo con Astor Piazzolla También se desempeñó como productor y director musical de festivales de la canción como Costa a Costa y Parque del Plata. Representó a Uruguay en los certámenes internacionales de la OTI durante 26 años y protagonizó un hecho único: en 1982 compartió escenario con Astor Piazzolla, un privilegio que ningún otro músico uruguayo alcanzó.

En reconocimiento a su aporte a la cultura, en 2012 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. Su partida deja un vacío en el humor, la música y los medios uruguayos, donde fue una voz y un talento insustituibles.