16 de septiembre de 2025 - 10:29

El adiós a un pionero de la cocina en la televisión argentina

Falleció a los 87 años. El reconocido chef fue dupla del Gato Dumas. Juntos revolucionaron la cocina en TV.

Adiós a un icono gastronómico y pionero de la cocina en la televisión argentina

Por Redacción

El mundo de la gastronomía en Argentina se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ramiro Rodríguez Pardo a los 87 años. El reconocido chef, sinónimo de excelencia y figura clave en el restaurant Catalinas durante años, dejó un legado que marcó un antes y un después en la cocina local y mundial.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el chef Dante Liporace, quien a través de sus redes sociales rindió homenaje a la figura de Rodríguez Pardo.

“Hoy se fue el otro gran prócer de la gastronomía argentina junto al Gato. El gran Ramiro Rodríguez Pardo, gallego de origen, formado en colegios jesuitas, que llegó joven a Buenos Aires para marcar historia”, escribió.

“Desde aquel inolvidable Catalinas, Ramiro impuso elegancia, disciplina y cultura gastronómica… Se va un grande, un referente, un maestro que nos deja un legado inmenso. Gracias Ramiro. Tu huella queda para siempre”, expresó Liporace, resumiendo el profundo impacto que el chef tuvo en sus colegas.

Los restos de Rodríguez Pardo serán despedidos este miércoles, marcando el adiós a un hombre que no solo cocinó, sino que también inspiró y educó a través de su pasión.

El recuerdo de Rodríguez Pardo

Junto a su gran amigo, el chef Gato Dumas, protagonizó el icónico ciclo televisivo Gatopardo, donde no solo compartían recetas, sino también anécdotas y una contagiosa pasión por la cocina. Este formato los convirtió en maestros para varias generaciones, acercando el arte culinario a miles de hogares.

images
Icónico ciclo televisivo Gatopardo

Además de su éxito en la televisión, la dupla fue socia en más de 33 restaurantes que marcaron una época, como La Chimère, Drugstore y Clark’s. Sin embargo, el restaurante personal de Pardo, Catalinas, fue su obra cumbre, con la que obtuvo reconocimiento y premios internacionales por su carácter innovador.

