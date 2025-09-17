En su primera presentación ante la corte de Utah, el acusado, de 22 años, fue informado de los cargos en su contra por homicidio agravado.

Así reaccionó Tyler Robinson ante el pedido de pena de muerte por el crimen de Charlie Kirk

Tyler Robinson, acusado como el presunto responsable del asesinato del activista Charlie Kirk, se mostró impasible al escuchar los cargos en su contra durante su primera comparecencia ante una corte distrital en Utah. Su actitud de aparente indiferencia se mantuvo incluso cuando la Fiscalía solicitó la pena de muerte por el cargo de asesinato agravado.

Durante la audiencia preliminar, el juez Tony Graf, en conjunto con la Fiscalía, fijó el inicio del juicio para el próximo 29 de septiembre. Asimismo, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, ya que no cuenta con representación legal privada.

El acusado participó en la audiencia a través de videollamada, vestido con un chaleco antisuicidio. Solo habló para identificarse ante el tribunal, pronunciando su nombre completo: Tyler James Robinson.

Según lo leído por el juez Graf, la acusación formal incluye un total de siete cargos, entre ellos asesinato agravado, dos cargos por obstrucción a la justicia y otros dos por manipulación de testigos. Robinson pareció seguir con atención la lectura de los cargos.

Chad Grunander, quien lidera la división criminal de la Fiscalía del Condado de Utah, informó que su oficina ha presentado oficialmente el aviso de intención de solicitar la pena de muerte. Robinson estuvo presente cuando se hizo esta declaración, pero no mostró ninguna reacción.