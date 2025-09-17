17 de septiembre de 2025 - 19:20

Así reaccionó Tyler Robinson ante el pedido de pena de muerte por el crimen de Charlie Kirk

En su primera presentación ante la corte de Utah, el acusado, de 22 años, fue informado de los cargos en su contra por homicidio agravado.

Así reaccionó Tyler Robinson ante el pedido de pena de muerte por el crimen de Charlie Kirk

Así reaccionó Tyler Robinson ante el pedido de pena de muerte por el crimen de Charlie Kirk

Foto:

Por Redacción Mundo

Tyler Robinson, acusado como el presunto responsable del asesinato del activista Charlie Kirk, se mostró impasible al escuchar los cargos en su contra durante su primera comparecencia ante una corte distrital en Utah. Su actitud de aparente indiferencia se mantuvo incluso cuando la Fiscalía solicitó la pena de muerte por el cargo de asesinato agravado.

Leé además

Luego de la muerte de Charlie Kirk, Comedy Central retiró un polémico episodio de South Park donde se realizaba una parodia al activista de ultraderecha.

Tras la muerte de Charlie Kirk, Comedy Central eliminó el episodio de "South Park" donde se burlaban de él

Por Redacción Mundo
Activista ultraconservador Charlie Kirk

Una popular revista feminista eliminó una nota en la que "maldecía" a Charlie Kirk dos dias antes de su muerte

Por Redacción Mundo

Durante la audiencia preliminar, el juez Tony Graf, en conjunto con la Fiscalía, fijó el inicio del juicio para el próximo 29 de septiembre. Asimismo, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, ya que no cuenta con representación legal privada.

Embed

El acusado participó en la audiencia a través de videollamada, vestido con un chaleco antisuicidio. Solo habló para identificarse ante el tribunal, pronunciando su nombre completo: Tyler James Robinson.

Según lo leído por el juez Graf, la acusación formal incluye un total de siete cargos, entre ellos asesinato agravado, dos cargos por obstrucción a la justicia y otros dos por manipulación de testigos. Robinson pareció seguir con atención la lectura de los cargos.

Chad Grunander, quien lidera la división criminal de la Fiscalía del Condado de Utah, informó que su oficina ha presentado oficialmente el aviso de intención de solicitar la pena de muerte. Robinson estuvo presente cuando se hizo esta declaración, pero no mostró ninguna reacción.

En la audiencia inicial, la Fiscalía solicitó al juez Graf que emitiera una orden para prohibir a Robinson cualquier tipo de contacto o referencia hacia Erika Kirk, viuda del activista vinculado al expresidente Donald Trump.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

El FBI reveló que el asesino de Charlie Kirk está bajo vigilancia especial por "riesgo de suicidio"

Por Redacción Mundo
Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

Caso Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte

Por Redacción
Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, es el nombre del hombre hallado calcinado en Guaymallén

Imputaron al "Bigote" por el crimen del hombre calcinado en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Decarlos Brown Jr., detenido por el asesinato de Iryna Zarutska en Charlotte, reveló desde prisión que creía que la víctima “le leía la mente”

El hombre que mató a una refugiada ucraniana en EE.UU. habló desde la cárcel y reveló el motivo del ataque

Por Redacción Mundo