Tras la muerte de Charlie Kirk, Comedy Central eliminó el episodio de "South Park" donde se burlaban de él

Comedy Central decidió retirar un episodio de su programación donde se burlaban del activista de ultraderecha Charlie Kirk en un tono satírico.

Por Redacción Mundo

El canal de comedia estadounidense Comedy Central ha decidido retirar de su parrilla un episodio de South Park que se burlaba del activista de ultraderecha Charlie Kirk. La medida, según reportaron medios especializados, se tomó después de que algunas personas en redes sociales hayan relacionado el capítulo con su reciente asesinato.

Charlie Kirk, un influyente activista ultraconservador y aliado del expresidente Donald Trump, fue asesinado el pasado miércoles al recibir un disparo en el cuello durante un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah. El presunto autor del crimen, Tyler James Robinson, un joven de 22 años, fue arrestado tras una investigación que reveló que había marcado las balas con mensajes de odio. El testimonio de su padre fue clave en la detención.

El polémico episodio de South Park

El episodio titulado "Got a Nut", pertenece a la temporada 27 y se emitió por primera vez el 6 de agosto. En él, el personaje de Eric Cartman representaba un podcaster de derecha que utilizaba los mismos argumentos de Kirk, fundador del grupo Turning Point.

El personaje de la animación se burlaba del activista con un peinado similar al de Kirk y aparecía en una ceremonia que concedía el “premio Charlie Kirk” al joven que mejor debatiera, en alusión a las confrontaciones que el activista solía tener con estudiantes en campus universitarios. A pesar del tono satírico, el propio Kirk había señalado en un video que le pareció gracioso.

La decisión de Comedy Central

Medios como The Hollywood Reporter y Deadline informaron que el canal no incluirá el polémico episodio en su parrilla, por lo menos en un futuro próximo. La decisión de quitarlo de la programación se debe a la tensa situación social estadounidense actual. Por lo tanto la cadena busca evitar que se la vincule con el trágic suceso de la muerte de Charlie Kirk.

