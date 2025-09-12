Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este viernes a la mañana, “con un alto grado de certeza”, que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue detenido. El acusado se llama Tyler Robinson, tiene 22 años y es de Utah, donde ocurrió el crimen.

Aunque Trump no dio el nombre del muchacho, sí dio el anuncio en una entrevista en vivo con Fox News, minutos después de haberse enterado de la captura.

Donald Trump y el activista Charlie Kirk, en una foto de archivo

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos” , afirmó Trump en el programa Fox and Friends.

Según explicó, el padre del supuesto tirador, junto con personas cercanas a él, habría convencido a Robinson de entregarse a la Policía tras la difusión de fotos y un video en los que se lo veía con ropa oscura, gorra y lentes de sol.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody."

“Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, señaló el mandatario republicano.

El jueves, el FBI y autoridades estatales habían difundido imágenes del sospechoso, lo que desencadenó más de 7.000 pistas por parte del público.

Con 22 años y oriundo de Utah, Tyler Robinson es un militante republicano que mostraba un perfil bastante alejado de la violencia vista en las últimas horas. En las redes circulan fotos de su infancia sosteniendo armas, tal como lo permite la ley norteamericana.

Se cree que el sospechoso disparó un solo tiro desde una posición elevada a unos 200 metros de la carpa donde Kirk, de 31 años, estaba sentado.

El activista trumpista Kirk recibió un disparo mortal mientras participaba de un debate en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, frente a unas 3.000 personas. En la escena se halló un rifle Mauser calibre .30 envuelto en una toalla, junto con un cartucho disparado y tres balas más en el cargador.

El arma y la munición están siendo analizadas en un laboratorio federal.

BREAKING: FBI has just released a video of the Charlie Kirk suspect running from the scene.



If anyone can help in identifying this guy, please contact the FBI immediately. pic.twitter.com/5ar4eh0uZ0 — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 12, 2025

El FBI, que desplegó un operativo inmediato tras el ataque, había detenido y liberado previamente a dos sospechosos, antes de ofrecer una recompensa de 100.000 dólares a quien aportara información clave.

Trump, visiblemente afectado, dijo que no quiso ver el video del momento del asesinato: “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché”.