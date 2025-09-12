12 de septiembre de 2025 - 10:03

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

"Lo tenemos", dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, luego de los videos y las imágenes que mostraban la huida del joven de 22 años tras el crimen en Utah.

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

Foto:

Web
Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

Foto:

Web
Un mapa de la ubicación del tirador durante el evento donde fue asesinado Charlie Kirk en la Universidad de Utah

Un mapa de la ubicación del tirador durante el evento donde fue asesinado Charlie Kirk en la Universidad de Utah

Foto:

NY Post
Donald Trump y el activista Charlie Kirk, en una foto de archivo

Donald Trump y el activista Charlie Kirk, en una foto de archivo

Foto:

Gentileza / Europa Press
Por Redacción Mundo

Leé además

Colgado de un techo, así escapó el asesino de Charlie Kirk

Colgado del techo, así huyó el asesino de Charlie Kirk: el video y la recompensa del FBI

Por Redacción Mundo
El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk

El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk y afirman que parece ser de "edad universitaria"

Por Redacción Mundo

Aunque Trump no dio el nombre del muchacho, sí dio el anuncio en una entrevista en vivo con Fox News, minutos después de haberse enterado de la captura.

Donald Trump y el activista Charlie Kirk, en una foto de archivo
Donald Trump y el activista Charlie Kirk, en una foto de archivo

Donald Trump y el activista Charlie Kirk, en una foto de archivo

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, afirmó Trump en el programa Fox and Friends.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AvionLukas/status/1966497281730888137&partner=&hide_thread=false

Según explicó, el padre del supuesto tirador, junto con personas cercanas a él, habría convencido a Robinson de entregarse a la Policía tras la difusión de fotos y un video en los que se lo veía con ropa oscura, gorra y lentes de sol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/1966474360102731862&partner=&hide_thread=false

“Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, señaló el mandatario republicano.

El jueves, el FBI y autoridades estatales habían difundido imágenes del sospechoso, lo que desencadenó más de 7.000 pistas por parte del público.

Con 22 años y oriundo de Utah, Tyler Robinson es un militante republicano que mostraba un perfil bastante alejado de la violencia vista en las últimas horas. En las redes circulan fotos de su infancia sosteniendo armas, tal como lo permite la ley norteamericana.

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk
Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk

Se cree que el sospechoso disparó un solo tiro desde una posición elevada a unos 200 metros de la carpa donde Kirk, de 31 años, estaba sentado.

Un mapa de la ubicación del tirador durante el evento donde fue asesinado Charlie Kirk en la Universidad de Utah
Un mapa de la ubicación del tirador durante el evento donde fue asesinado Charlie Kirk en la Universidad de Utah

Un mapa de la ubicación del tirador durante el evento donde fue asesinado Charlie Kirk en la Universidad de Utah

El activista trumpista Kirk recibió un disparo mortal mientras participaba de un debate en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, frente a unas 3.000 personas. En la escena se halló un rifle Mauser calibre .30 envuelto en una toalla, junto con un cartucho disparado y tres balas más en el cargador.

El arma y la munición están siendo analizadas en un laboratorio federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/krassenstein/status/1966320171368206549?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966320171368206549%7Ctwgr%5Ee20df50047eea0f0ce5121ee35e956d3f710e1c4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fmundo%2Fcolgado-del-techo-asi-huyo-el-asesino-charlie-kirk-el-video-y-la-recompensa-del-fbi-n5962710&partner=&hide_thread=false

El FBI, que desplegó un operativo inmediato tras el ataque, había detenido y liberado previamente a dos sospechosos, antes de ofrecer una recompensa de 100.000 dólares a quien aportara información clave.

El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk
El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk

El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk

Trump, visiblemente afectado, dijo que no quiso ver el video del momento del asesinato: “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei y Charlie Kirk en una foto de archivo

La furia de Milei porque mataron a Charlie Kirk: "La izquierda es un fenómeno violento lleno de odio"

Por Redacción Política
La llegada de los argentinos deportados de Estados Unidos

La queja de los argentinos deportados de Estados Unidos y su crítica a Donald Trump: "No matamos"

Por Redacción Sociedad
Quién era Charlie Kirk, el activista cercano a Trump baleado en Estados Unidos 

Quién era Charlie Kirk, el activista aliado a Trump que murió tras ser baleado en un acto

Por Redacción Mundo
Donald Trump en el techo de Casa Blanca

La Casa Blanca desmintió la supuesta carta de Donald Trump dirigida a Jeffrey Epstein en 2003

Por Redacción Mundo