El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk y afirman que parece ser de "edad universitaria"

La investigación sigue su curso sin poder identificar al tirador que asesinó al activista cercano a Trump en una universidad de Estados Unidos.

Según las autoridades, el presunto homicida tiene una edad similar a la de un estudiante universitario y logró integrarse en la multitud sin levantar sospechas durante el evento en el campus, donde ocurrió el crimen.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", señala el mensaje que acompaña las imágenes, extraídas de un video de cámaras de seguridad y difundidas a través de la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.

En las imágenes de video, se observa a un joven delgado con anteojos de sol negros y una gorra. Aunque intentaron identificarlo mediante tecnologías de reconocimiento facial, no obtuvieron resultados positivos. Por esa razón, decidieron difundir las imágenes y solicitar la colaboración del público.

El comisionado Beau Mason ofreció información sobre los movimientos del autor del crimen antes de cometer el asesinato. “Este sujeto llegó al campus desde una zona cercana. Pudimos seguir su recorrido dentro del campus: subió por las escaleras, cruzó el techo y se posicionó en el punto desde donde efectuó el disparo. Luego del ataque, rastreamos su trayecto mientras se desplazaba hacia el otro extremo del edificio, saltaba desde la estructura y escapaba, abandonando el campus para adentrarse en un vecindario”, detalló.

Mason también señaló que el sospechoso “aparenta tener edad universitaria”. Durante una rueda de prensa, afirmó: “Estamos seguros de nuestra capacidad para dar con el paradero de ese individuo”.

Robert Bohls, quien dirige la oficina local del FBI, informó que se ha encontrado lo que presumen es el arma empleada en el tiroteo ocurrido el día anterior. "Es un rifle de alta potencia", declaró.

Charlie Kirk fue un reconocido activista y cercano colaborador de Donald Trump. Estuvo al frente de una iniciativa para renovar la estrategia de movilización de votantes del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024, partiendo de la idea de que existían miles de simpatizantes de Trump que rara vez acudían a las urnas, pero que podían ser motivados a participar.

Su asesinato, ocurrido el miércoles, se suma a una creciente ola de violencia política en Estados Unidos, que atraviesa distintas corrientes ideológicas y afecta tanto al Partido Republicano como al Demócrata.

