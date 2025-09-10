10 de septiembre de 2025 - 18:01

Asesinaron de un tiro a un activista aliado a Donald Trump durante un evento universitario: impactante video

Se trata de Charlie Kirk, un activista de derecha. Participaba de un evento de la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos. Tras el trágico hecho, hay una persona detenida.

El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, baleado durante un evento en una Universidad.&nbsp;

El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, baleado durante un evento en una Universidad. 

Por Redacción Mundo

El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, fue asesinado este miércoles mientras participaba de un evento de la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos. El hecho ocurrió a plena luz del día y generó conmoción en el campus. Hay un detenido por el caso.

Varios videos sumamente sensibles del trágico momento circulan en redes sociales. Al principio, no se brindaron detalles precisos sobre el estado de salud del activista, esperanzados a realizar lo imposible. Incluso, Donald Trump Jr., hijo del mandatario, pidió en redes que “estén orando por Charlie y su familia”.

Finalmente, minutos después, se confirmó su fallecimiento. Explicaron que "el disparo fue letal", y las imágenes tomadas desde el campus confirmaron la declaración. Impactó de lleno en su cuello, provocando el derramamiento de sangre inmediatamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadarAustral_/status/1965851908314378475&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con medios estadounidenses como CNN y Fox News, un disparo proveniente de un edificio ubicado a unos 200 metros alcanzó a Kirk cuando hablaba frente a los estudiantes. La universidad confirmó que un sospechoso fue detenido, aunque por el momento no se brindaron precisiones.

Quién era Charlie Kirk: Trump pidió oración

Kirk fue invitado por un grupo estudiantil y estaba hablando alrededor de la 1:00 p.m. cuando se disparó un tiro desde un edificio del campus a unos 200 metros de Kirk. Los funcionarios de la universidad dicen que creen que el activista fue alcanzado por los disparos, reportó CNN.

Es uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Ha conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

Charlie Kirk
El activista Charlie Kirk junto a su mujer y dos hijos.

El activista Charlie Kirk junto a su mujer y dos hijos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció en redes sociales sobre el incidente y pidió oraciones por el activista conservador. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”, escribió Trump en Truth Social. “¡Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!”, continuó.

Luego, realizó una publicación donde afirmó que Kirk había fallecido. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros", escribió el presidente.

El FBI está monitoreando el incidente en la Universidad del Valle de Utah, dijo el director de la agencia, Kash Patel. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, dijo Patel en una publicación en X.

