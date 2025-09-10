Asesinaron de un tiro a un activista aliado a Donald Trump durante un evento universitario: impactante video

Se trata de Charlie Kirk, un activista de derecha. Participaba de un evento de la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos. Tras el trágico hecho, hay una persona detenida.

El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, fue asesinado este miércoles mientras participaba de un evento de la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos. El hecho ocurrió a plena luz del día y generó conmoción en el campus. Hay un detenido por el caso.

Varios videos sumamente sensibles del trágico momento circulan en redes sociales. Al principio, no se brindaron detalles precisos sobre el estado de salud del activista, esperanzados a realizar lo imposible. Incluso, Donald Trump Jr., hijo del mandatario, pidió en redes que “estén orando por Charlie y su familia”.

Finalmente, minutos después, se confirmó su fallecimiento. Explicaron que "el disparo fue letal", y las imágenes tomadas desde el campus confirmaron la declaración. Impactó de lleno en su cuello, provocando el derramamiento de sangre inmediatamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadarAustral_/status/1965851908314378475&partner=&hide_thread=false | AHORA: El activista conservador Charlie Kirk fue baleado en el cuello durante un evento de Turning Point USA en la Universidad de Utah Valley, en Orem (Utah). pic.twitter.com/jCDlGj55GT — Radar Austral (@RadarAustral_) September 10, 2025 De acuerdo con medios estadounidenses como CNN y Fox News, un disparo proveniente de un edificio ubicado a unos 200 metros alcanzó a Kirk cuando hablaba frente a los estudiantes. La universidad confirmó que un sospechoso fue detenido, aunque por el momento no se brindaron precisiones.

Quién era Charlie Kirk: Trump pidió oración Kirk fue invitado por un grupo estudiantil y estaba hablando alrededor de la 1:00 p.m. cuando se disparó un tiro desde un edificio del campus a unos 200 metros de Kirk. Los funcionarios de la universidad dicen que creen que el activista fue alcanzado por los disparos, reportó CNN.