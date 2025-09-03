Por los escándalos de Milei, afirman que EE.UU. quiere pausar los viajes sin visa: el Gobierno lo niega

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría pausado el trámite para la exención de visas anunciado semanas atrás en Buenos Aires , cuando una comitiva de funcionarios argentinos viajaba rumbo a Washington para cerrar los detalles del entendimiento entre ambas administraciones. Sin embargo, fuentes argentinas al tanto de la negociación tiraron abajo esa versión.

Según reveló el medio estadounidense Axios , el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió suspender la segunda reunión que debía realizarse esta semana en la capital norteamericana.

La delegación argentina, encabezada por el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo , se enteró de la cancelación en pleno viaje . Los funcionarios permanecieron dos días en Miami y finalmente regresaron a Buenos Aires sin un entendimiento.

La información desde EE.UU. añade que la decisión estuvo motivada por la preocupación en Washington ante el escándalo de presunta corrupción que involucra al gobierno de Milei, a partir de las filtraciones de audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Días atrás se anunció el trámite de la Visa Waiver para facilitar el ingreso de argentinos a Estados Unidos

Axios, un medio especializado en política y asuntos de poder en Estados Unidos, aseguró que la Casa Blanca transmitió su inquietud por las denuncias. “Digamos que no nos pareció bien”, declaró a ese portal un alto funcionario de la administración Trump. Y agregó: “Es vergonzoso”.

El propio gobierno argentino fue consultado por el medio estadounidense, pero evitó dar detalles. “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”, respondieron desde la oficina de prensa de Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarcACaputo/status/1963197867285164320&partner=&hide_thread=false The Department of Homeland Security blindsided Argentina last week by unexpectedly pausing a visa-waiver agreement as officials from Buenos Aires were already en route to Washington to sign the deal.https://t.co/1sFh6joimC — Marc Caputo (@MarcACaputo) September 3, 2025

No obstante, luego de la repercusión de la noticia, fuentes argentinas en Washington al tanto de la negociación desmintieron en diálogo con diario La Nación que el contenido del artículo publicado por el sitio Axios y remarcaron que el programa sigue desarrollándose sin inconvenientes. “Falsa y maliciosa”, definieron a la novedad.

Según la fuente , el programa de Visa Waiver para argentinos no solo no está interrumpido, sino que se están dinamizando los procesos para lograr resultados lo antes posible, tal como sostuvo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su viaje reciente a la Argentina, donde fue recibida por el presidente Milei.