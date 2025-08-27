27 de agosto de 2025 - 00:55

Más de 20 países suspendieron sus correos hacia Estados Unidos por el "impacto de los aranceles"

Estados Unidos cambiará el régimen de importación y varios países frenaron sus envíos postales tras la incertidumbre fiscal. La ONU exige mayor claridad por parte de la gestión de Donald Trump.

Por Redacción Mundo

Un total de 25 países decidieron interrumpir el envío de correspondencia hacia Estados Unidos en medio de dudas sobre los nuevos cambios aduaneros que impulsa la Casa Blanca.

La medida, confirmada por la Unión Postal Universal (UPU), refleja la preocupación por la inminente modificación del régimen de importaciones con valores inferiores a 800 dólares.

La ONU exige mejor explicación a Estados Unidos

Debido a la situación, el organismo especializado de las Naciones Unidas para el sector postal (con 192 países miembros) indicó que está trabajando con las autoridades norteamericanas para garantizar que los detalles de los nuevos requisitos operativos “se comuniquen claramente” a sus miembros.

En su comunicado también señaló que el director general de la UPU, Masahiko Metoki, también transmitió las preocupaciones de los Estados miembros sobre posibles interrupciones en una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el lunes.

Según una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, la antigua exención “de minimis”, que permitía la entrada de mercancías con un valor inferior a 800 dólares estadounidenses libres de impuestos, expirará el 29 de agosto.

La UPU afirmó que está tomando todas las medidas posibles para preparar a sus países miembros ante el impacto de los nuevos requisitos.

