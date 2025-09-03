Media sanción para la reforma del empleo público que impulsa Cornejo y repudian los gremios

Empleo Público: las reformas que pretende Cornejo y las negociaciones que mantiene con un gremio de la Salud

Sindicatos estatales protestaron en la Legislatura contra la reforma del Estatuto del Empleado Público

La iniciativa se aprobó con 27 votos a favor y 18 en contra. Cambia Mendoza hizo valer su mayoría y contó con el respaldo de aliados como Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza). Mientras que los bloques del PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde coincidieron en el rechazo. Ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto busca modificar el Decreto Ley 560/73, a través de la actualización de artículos y la derogación de varias disposiciones que generan el rechazo de los sindicatos estatales, ya que aseguran que se trata de una ley inconstitucional que atenta contra la estabilidad laboral y el ingreso por concursos.

En ese mismo sentido se expresaron los legisladores de la oposición en el recinto. También reclamaron que no hubo una participación amplia para un debate más profundo sobre el empleo en el Estado.

La ley impulsa la creación de la categoría de personal de planta interino , basandose en jurisprudencia que "reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente".

También se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia —los agentes permanentes efectivos— y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.

Además plantea la eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos, en línea con los principios republicanos y constitucionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.

El proyecto también precisa que el estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público.

En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.