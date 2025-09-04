Milei suspendió su visita a Las Vegas para ver a Fátima y viajó directo a Los Ángeles: los motivos

El presidente Javier Milei emprendió anoche su undécimo viaje a Estados Unidos para participar de un encuentro con empresarios organizado por el economista Michael Milken.

El presidente Javier Milei emprendió anoche su undécimo viaje a Estados Unidos para participar de un encuentro con empresarios organizado por el economista Michael Milken en Los Ángeles. La visita se concretó luego de que se cancelara su paso por Las Vegas, donde estaba previsto que asistiera al show de su expareja, Fátima Flórez.

Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario partió a las 23 con una escala técnica en Lima, Perú, antes de continuar hacia California. Aunque en un principio estaba contemplada una visita a Nevada, cuestiones operativas vinculadas a la tripulación del vuelo y el contexto político interno llevaron a reducir la agenda. En paralelo, en Casa Rosada buscaban evitar sobreexposición tras la filtración de audios en los que se escucha a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El evento que reunirá a Milei con importantes fondos de inversión, banqueros y empresarios internacionales estaba planeado inicialmente para 50 asistentes en Malibú, pero debió trasladarse a un hotel de Los Ángeles tras incrementarse el número de participantes a 80. La cumbre, liderada por Milken, conocido como el “rey de los bonos basura”, se enmarca en la estrategia del Gobierno de reforzar vínculos con el sector privado y, en paralelo, allanar el camino para un futuro encuentro bilateral con el presidente republicano Donald Trump.

En esta visita, Milei también tiene previsto mantener un encuentro con empresarios hoteleros, donde podría sumarse el tenista Rafael Nadal, dueño de la marca Zel Hotels, y con la ingeniera biomédica salteña María Noel de Castro Campos, seleccionada recientemente para participar en el programa aeroespacial Project PoSSUM.