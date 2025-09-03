Milei rechazó las "operaciones", defendió a su hermana y dijo que LLA y el peronismo están en "empate técnico"

En un acto en la localidad de Moreno, en provincia de Buenos Aires, el presidente criticó al kirchnerismo por su meterse con su hermana Karina.

El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que “cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, en referencia a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El presidente Javier Milei rechazó hoy las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

Así se expreso el mandatario al encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, en un acto en el que se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.