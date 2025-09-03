3 de septiembre de 2025 - 22:53

Juan Grabois denunciará a Javier Milei por el presunto robo del dinero del Premio Génesis

El dirigente realizó un posteo acusando al presidente: "Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares". Y detalló que ese premio es "una coima".

Juan Grabois denunciará a Javier Milei.

Juan Grabois denunciará a Javier Milei.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El dirigente de Argentina Humana y candidato a diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, anunció que denunciará ante la Justicia al presidente Javier Milei. Al respecto, realizó un posteo en su cuenta oficial de X titulado: "Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares".

Leé además

El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que “cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, en referencia a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Milei rechazó las "operaciones", defendió a su hermana y dijo que LLA y el peronismo están en "empate técnico"

Por Redacción Política
Agosto fue el mes de peor imagen digital para Javier Milei.

La imagen digital de Javier Milei cayó en agosto y registró su peor índice

Por Redacción Política

Grabois acusó al mandatario de haberse "afanado" el monto de 1 millón de dólares. Se trata del monto que recibió tras haber sido condecorado con el Premio Génesis durante su gira por Israel.

Además de mencionar al jefe de Estado y a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El dirigente social apuntó contra el presidente al asegurar que se apropió del millón de dólares que recibió luego de ser galardonado con el "Premio Nobel judío".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1963345949096280152&partner=&hide_thread=false

"Del palo verde 'no hay registros', como dice la respuesta oficial del Gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo", afirmó Grabois.

Y sostuvo que el mandatario "no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo". Aunque Milei había manifestado que ese dinero fue donado a una fundación, el dirigente señaló que el destino del millón de dólares fue cedido a "una fundación trucha" en Estados Unidos.

"Eso también sería ilegal porque el Presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... pero ni siquiera es verdad lo que dijo", destacó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

elisa carrio conto la verdad de su supuesto romance con un hombre de 95 anos: una broma de videomatch

Elisa Carrió contó la verdad de su supuesto romance con un hombre de 95 años: "Una broma de videomatch"

Por Redacción Política
Javier Milei arribó en Moreno para el cierre de campaña, en medio de incidentes.

Acto de Milei con incidentes: hirieron a un periodista en las inmediaciones y lanzaron piedras a la caravana

Por Redacción Política
El SUTE manifestándose. Van a elecciones en octubre.

Elecciones en el Sute: dos listas históricas se unieron y tienen candidato confirmado

Por Martín Fernández Russo
Sesión de la Cámara de Diputados.

Media sanción para la reforma del empleo público que impulsa Cornejo y repudian los gremios

Por Martín Fernández Russo