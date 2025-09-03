Juan Grabois denunciará a Javier Milei por el presunto robo del dinero del Premio Génesis

El dirigente realizó un posteo acusando al presidente: "Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares". Y detalló que ese premio es "una coima".

El dirigente de Argentina Humana y candidato a diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, anunció que denunciará ante la Justicia al presidente Javier Milei. Al respecto, realizó un posteo en su cuenta oficial de X titulado: "Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares".

Grabois acusó al mandatario de haberse "afanado" el monto de 1 millón de dólares. Se trata del monto que recibió tras haber sido condecorado con el Premio Génesis durante su gira por Israel.

Además de mencionar al jefe de Estado y a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El dirigente social apuntó contra el presidente al asegurar que se apropió del millón de dólares que recibió luego de ser galardonado con el "Premio Nobel judío".

CONFIRMADO: LOS MILEI SE AFANARON OTRO MILLON DE DÓLARES



En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y… pic.twitter.com/dvMrZvU9s5 — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 3, 2025 "Del palo verde 'no hay registros', como dice la respuesta oficial del Gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo", afirmó Grabois.

Y sostuvo que el mandatario "no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo". Aunque Milei había manifestado que ese dinero fue donado a una fundación, el dirigente señaló que el destino del millón de dólares fue cedido a "una fundación trucha" en Estados Unidos.