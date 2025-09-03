3 de septiembre de 2025 - 22:15

La imagen digital de Javier Milei cayó en agosto y registró su peor índice

Así lo reportó un relevamiento de la consultora Adhoc. Se trata de los comentarios negativos que surgieron en las redes sociales sobre la figura del presidente.

Agosto fue el mes de peor imagen digital para Javier Milei.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Desde su asunción, agosto fue el mes de peor imagen digital para el presidente Javier Milei. Se estima que el caso de las supuestas coimas en la Andis afectó directamente al mandatario, ya que el 56% de los comentarios en las redes sociales -durante ese periodo- fueron negativos hacia su figura.

Según un relevamiento realizado por la consultora Adhoc: "En la antesala de la elección en PBA, el escándalo de los audios le pega a un gobierno con su imagen en descenso. Siete meses consecutivos de alta negatividad digital se combinan con su caída en los estudios de opinión pública. Horizonte tormentoso en lo político y económico con un caso que impacta en el corazón del contrato entre el Gobierno y sus electores".

Y sumó: "Con 56% de negatividad, agosto fue el mes de peor imagen digital para el Presidente, desde su asunción. El caso ANDIS afectó directamente la imagen digital de Javier Milei. Poco pudieron hacer las comunidades propias para buscar equilibrar la balanza".

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei
De acuerdo a lo que evaluó la consultora, el volumen de lo que se conversa en torno a Milei "continúa siendo bajo respecto del mismo periodo en 2024", planteó Adhoc, mientras que se precisó que "incluso el caso de corrupción que sacudió al gobierno y afectó la imagen presidencial, no fue suficiente para elevar significativamente el volumen de menciones".

"No solo se redujo notoriamente el interés de hablar sobre el Presidente, sino que cada vez se habla de forma más negativa. En lo que va del 2025, la mayoría de las menciones a Milei fueron negativas", señaló Adhoc en el informe que midió las interacciones en redes. Por último, se informó que en las redes sociales "10 de los principales 15 temas" más hablados por los usuarios "son negativos para el Presidente".

"Karina Milei es una de las principales fuentes de negatividad en la conversación digital sobre el Presidente y hasta el concepto 'casta' ya se volvió en contra del discurso oficial", finalizó el estudio.

