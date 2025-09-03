Acto de Milei con incidentes: hirieron a un periodista en las inmediaciones y lanzaron piedras a la caravana

La localidad bonaerense de Moreno es el escenario del cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA). Allí, el presidente Javier Milei encabezará el acto en el Club Ángela .

Milei hará campaña sin seguridad garantizada y Kicillof lo acusó de agitar un "juego perverso"

Por los escándalos de Milei, afirman que EE.UU. quiere pausar los viajes sin visa: el Gobierno lo niega

En el lugar se registraron una serie de incidentes, donde militantes libertarios y opositores intercambiaron piedrazos y golpes de puño en la antesala del del evento. Frente a las agresiones, la Policía local tuvo que intervenir para sofocar los desmanes. Por otra parte, un periodista fue agredido por militantes.

Christian Mercatante , periodista de América TV, resulto herido mientras cubría el acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Moreno. Recientemente se viralizaron varias imágenes que lo muestran con el rostro completamente ensangrentado.

Siguiendo el reporte de Noticias Argentinas, la agresión se produjo en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, que trabaja como cronista para el programa "Desayuno Americano", fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar .

Tras el hecho, colegas del cronista repudiaron el hecho. "Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", señalaron.

"Cristian Mercatante": Porque fue agredido durante su cobertura del acto de La Libertad Avanza en Moreno pic.twitter.com/KIcbibHfEd

El ataque al periodista fue uno de los episodios de violencia que se registró en Moreno. El evento estuvo precedido por amenazas de dirigentes opositores, una advertencia formal del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre "graves riesgos" y la controvertida entrada al predio de un grupo de encapuchados con la presunta complicidad de la Policía Federal.

De esta manera, la recta final de la campaña bonaerense queda marcada por la violencia.

Disturbios en Moreno: la previa del acto

Al menos un joven fue detenido por la Gendarmería, según informó la agencia Noticias Argentinas. Los disturbios ocurrieron poco antes de las 19 en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del mencionado Club.

Embed AHORA | Tensión e incidentes en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.



Un grupo de manifestante arrojó piedras para las personas que ingresaban al acto del presidente en dicha localidad. https://t.co/YBCmUyFjHO pic.twitter.com/gDNbqnsyLm — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 3, 2025

Durante los enfrentamientos se arrojaron proyectiles, incluyendo "una botella y algunas piedras", lo que obligó a las tropas de Gendarmería a movilizarse para restablecer el orden. A pesar de la tensión, no se reportaron heridos de gravedad.

Los protagonistas de los incidentes fueron un grupo de aproximadamente 50 militantes identificados con el kirchnerismo. Este grupo se había congregado desde temprano en la zona con banderas que portaban las leyendas "Milei es muerte" y "Fuera Milei".

Embed "Autoatentado"



Porque ingresaron al predio 200 Barras encapuchados contratados por Milei y Bullrich para generar disturbios en Moreno. pic.twitter.com/ps9Gv2O96M — Tendencia en Argentina (@tendenciahoy) September 3, 2025

Cabe mencionar que los enfrentamientos se dieron en el marco de la fuerte polémica previa entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por las condiciones de seguridad del acto. Al respecto, la administración de Axel Kicillof había advertido que existían "graves riesgos".

Operativo de la policía bonaerense en Moreno: despliegan 500 efectivos, perros, motos Operativo de la policía bonaerense en Moreno: despliegan 500 efectivos, perros y motos. X / @alanferraro4