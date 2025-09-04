4 de septiembre de 2025 - 08:11

Con críticas al modelo económico de Milei, el peronismo puso en marcha su campaña en la Expo Industrial

Los candidatos a diputados nacionales Emir Félix y Marisa Uceda recorrieron los stands y plantearon la necesidad de defender la industria mendocina y el empleo local.

Los candidatos a diputados nacionales del peronismo, Emir Félix y Marisa Uceda presentes en la Expo Industrial

Los candidatos a diputados nacionales del peronismo, Emir Félix y Marisa Uceda presentes en la Expo Industrial

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El peronismo puso en marcha su campaña electoral y sus candidatos a diputados nacionales, Emir Félix y Marisa Uceda, recorrieron la Expo y Foro Industrial 2025, donde destacaron la importancia de defender la industria mendocina y resguardar el empleo local.

Leé además

MENDOZA DEBATE, Primer debate único y obligatorio con los candidatos a Gobernador de Mendoza: Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Mario Vadillo, Lautaro Jiménez y Omar Parisi en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los candidatos a Gobernador junto a sus respectivos candidatos a Vicegobernadores  / Los Andes

Elecciones 2025: qué pasará con los debates de candidatos en Mendoza

Por Jorge Yori
El encuentro fue encabezado por las máximas autoridades partidarias provinciales como Andrés Lombardi y Griselda Petri, el secretario del Comité Provincia, Gustavo Soto, y Pablo Sarale, subsecretario de Comunicación de la provincia.

El oficialismo activó la campaña: quiénes estarán al frente

Por Redacción Política

El evento se llevó a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc e integró la Décima Expo Metalmecánica, el Segundo Foro de Agroindustria y el Cuarto Foro Regional de Metalmecánica, Minería + Energía.

La actividad fue organizada en conjunto por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), la Federación Económica de Mendoza (FEM) y otras entidades vinculadas al sector.

Tras recorrer los stands y dialogar con empresarios, quien encabeza la lista del frente Fuerza Justicialista Mendoza remarcó las preocupaciones que hay en el sector industrial de la provincia a raíz del modelo económico que plantea el Gobierno de Javier Milei.

"Las importaciones sustituyen producción local y la caída del consumo masivo agrava la situación. Alguien tiene que proteger nuestra industria y nuestro trabajo. Hay que poner un límite a la política que encarnan Milei y Cornejo, y nosotros lo vamos a hacer con firmeza", manifestó Félix.

Emir Félix en la Expo y Foro Industrial 2025
El candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista de Mendoza, Emir F&eacute;lix, en la Expo y Foro Industrial 2025.

El candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista de Mendoza, Emir Félix, en la Expo y Foro Industrial 2025.

En esa misma línea, el presidente del Partido Justicialista de Mendoza agregó: “Eventos como este permiten visibilizar los problemas que atraviesa la industria mendocina: la falta de competitividad para exportar, la caída del mercado interno y las importaciones desmedidas que reemplazan trabajo local. El Gobierno provincial no reclama con fuerza por esta situación, la esconde debajo de la alfombra. La importancia de estos espacios es justamente exponer la problemática para buscar soluciones”.

Por su parte, Marisa Uceda sostuvo que la industria nacional “no está en el radar de este gobierno” y planteó la necesidad de una política activa de apoyo al sector.

“La industria debe ser cuidada y defendida porque no solo genera empleo, sino también competencias y capacidad instalada. El Estado tiene la responsabilidad de acompañarla, facilitando financiamiento, mejorando las condiciones laborales y fortaleciendo la competitividad externa. La verdadera carrera con las grandes naciones es tecnológica, y resulta imposible avanzar sin promoción de la ciencia y la técnica, ni una estrategia que favorezca el valor agregado argentino”, afirmó la exdiputada nacional.

El Foro Industrial busca consolidarse como un espacio de referencia para el sector, con el propósito de fortalecer la cadena de valor de proveedores locales y nacionales para responder a proyectos actuales y futuros.

Mendoza, con su matriz productiva diversificada que incluye agroindustria, metalmecánica, petróleo, energías renovables, tecnologías de la información, servicios y una minería en desarrollo. Allí la Provincia encuentra en este tipo de encuentros una oportunidad para potenciar la innovación, la competitividad y la sostenibilidad de sus actividades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Uno de los candidatos del peronismo cuestionados es Martín González, edil de Godoy Cruz que va primero en la lista de ese partido. 

El peronismo se resiste a cambiar dos candidatos a concejales que van por la re-reelección

Por Juan Carlos Albornoz
El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña electoral. 

El frente Libertario Demócrata lanzó su campaña con odas a Javier Milei y críticas a Alfredo Cornejo

Por Redacción Política
El plenario de comisiones de LAC y Hacienda y Presupuesto le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público.

Reforma del Estatuto del Empleado Público: Cambia Mendoza apuró el tratamiento, sin consenso de la oposición

Por Martín Fernández Russo
Senado: presentaron un proyecto para garantizar la paridad de género en cargos jerárquicos de Mendoza

Senado: presentaron un proyecto para garantizar la paridad de género en cargos jerárquicos de Mendoza

Por Redacción Política