El oficialismo activó la campaña: quiénes estarán al frente

La Unión Cívica Radical tuvo su primera reunión de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro fue encabezado por las máximas autoridades partidarias provinciales como Andrés Lombardi y Griselda Petri, el secretario del Comité Provincia, Gustavo Soto, y Pablo Sarale, subsecretario de Comunicación de la provincia.

La Unión Cívica Radical de Mendoza puso en marcha su operativo de campaña electoral y el martes por la noche tuvo su primera reunión en el comité provincial ubicado en calle Alem de Ciudad. El encuentro tuvo como ejes principales el análisis de la gestión provincial y nacional.

También estuvieron presentes los presidentes de comités departamentales, de la Juventud Radical, y referentes radicales de toda la provincia, quienes ratificaron su compromiso con el fortalecimiento de la gestión y con la campaña que se inicia.

Autoriades partidarias de la UCR Mendoza Autoridades de la UCR de Mendoza en el comité provincial en el inicio de la campaña electoral. Prensa UCR Mendoza. Las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar la gestión provincial, no solo para transitar con fortaleza los próximos dos años de mandato, sino también con la mira puesta en seguir ganando elecciones y sostener un proyecto político de largo plazo.

En ese sentido, se remarcó el peso específico que tienen la militancia y el trabajo territorial como motor de la campaña. Los encargados de llevar la agenda de la misma son el Lombardi como Sarale, por el lado de La Libertad Avanza se encuentra el presidente del partido en la provincia, Facundo Correa Llano.