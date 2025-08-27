Jeans para la batalla cultural: GAP celebra la diversidad frente al conservadurismo de American Eagle

Luego del spot de Sydney Sweeney, la tienda rival GAP lanzó un comercial que apuesta por la inclusión, lo que fue interpretado como una respuesta directa.

Luego de la polémica que desató el comercial de jeans de American Eagle protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, GAP, la tienda rival recientemente lanzó una campaña publicitaria para su línea de mezclilla de una forma que parecería ser una respuesta a su competencia.

La nueva campaña de GAP, titulada “Better in Denim” (Mejor en denim), está protagonizada por el grupo femenino Katseye, compuesto por seis mujeres de diversas razas. "Su presencia aporta una mirada fresca y diversa, con seis integrantes de distintos países y culturas que reflejan el espíritu inclusivo de la campaña”, señaló el medio especializado en marketing Roast Brief.

Embed - Better in Denim. La campaña que desató la polémica La controversia de American Eagle surgió a raíz de su spot publicitario protagonizado por la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney. En el comercial, la actriz da un discurso sobre la genética para luego aparecer la leyenda “Sweeney has great genes/jeans” (Sweeney tiene buenos genes/jeans), haciendo un juego de palabras, ya que en inglés ambos términos se pronuncian igual.

Embed - Sydney Sweeney Has Great Jeans | American Eagle Sin embargo, para muchos usuarios de las redes sociales, el juego de palabras tiene connotaciones racistas, especialmente al ser usado por una mujer blanca, rubia y de ojos azules, y provocó un gran debate sobre la "supremacía blanca".

GAP a favor de la inclusión A diferencia de su competidora, la nueva campaña de GAP destaca la diversidad con una coreografía hipnótica de las seis jóvenes, con una estética Y2K (pantalones de tiro bajo, tops y minifaldas) y bailando al ritmo del clásico “Milkshake” de Kelis.

Mark Breitbard, CEO de GAP, dijo que con esta campaña buscaban algo “audaz, expresivo e inclusivo”. En redes sociales, el comercial de GAP ya es todo un éxito, con más de 2,5 millones de “me gusta” en Instagram. Muchos lo interpretan como una “respuesta” a American Eagle, y algunos usuarios han hecho referencia al juego de palabras y a la canción para aplaudir la diversidad del anuncio.