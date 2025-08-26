26 de agosto de 2025 - 14:56

En Japón buscan limitar el uso del celular para todos los habitantes: máximo 2 horas y sin pausas

La propuesta fue presentada en Toyoake, una localidad de 68 mil habitantes. El alcalde señaló que busca que los residentes “reflexiones sobre la cuestión social”.

En Japón busca limitar el uso del celular.

En Japón busca limitar el uso del celular.

Foto:

Por Redacción Mundo

La preocupación por el uso excesivo del celular en Japón ya no se limita a los adolescentes. Una ciudad decidió tomar medidas y plantear una “regulaciónque alcance a todos sus habitantes, sin importar la edad. El caso se volvió viral en redes sociales, tanto por las limitaciones como por las contradicciones.

Según informaron medios locales, el proyecto propone “un límite de 2 horas seguidas de conexión” como medida preventiva frente a los problemas sociales y de salud vinculados a la “adicción digital”. La ordenanza todavía no entró en rigor, pero ya dio que hablar en el país de la tecnología.

Insólito proyecto en Japón

La propuesta nació en Toyoake, una ciudad de 68 mil habitantes. El Ayuntamiento de la localidad elaboró un borrador de ordenanza para “promover el uso adecuado de los dispositivos digitales”. Si prospera, el alcance sería total: tanto jóvenes como adultos deberían adaptarse a las restricciones.

El alcalde Masafumi Koki, de 56 años, defendió la polémica iniciativa y aseguró que, aunque reconoce la utilidad necesaria de los teléfonos inteligentes en la vida diaria, también es fundamental reflexionar sobre el impacto que tienen en la convivencia y en la salud. “Eso es más importante”, manifestó.

“Quiero que los residentes reflexionen sobre la cuestión social que plantea su uso adecuado", agregó Koki en una entrevista a Yahoo Japan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/takapon_jp/status/1958419608920084600&partner=&hide_thread=false

El plan, por otro lado, también contempla medidas particulares para los niños y adolescentes: el celular debería apagarse a las 21 en el caso de los más pequeños, mientras que para los de edad avanzada a las 22, salvo que se use con fines educativos. “Eso sería una excepción”, asumieron.

La propuesta, sin embargo, generó muchas dudas y contradicciones en los usuarios al profundizarla. Por ejemplo, el proyecto limitaría el uso de libros electrónicos pero no el de libros físicos; o restringiría mirar YouTube más de dos horas, pero permitiría ver televisión sin límites.

Aunque aún no entró en vigor, la ordenanza podría comenzar a aplicarse el 1 de octubre. De todos modos, no contempla sanciones para quienes la incumplan: se trata, más bien, de una recomendación para fomentar hábitos más saludables.

