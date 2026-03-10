Tragedia en una de las playas favoritas de los mendocinos: murieron ahogados un empresario y familiares

Una tragedia conmociona a Chile luego de que se conociera que cuatro personas murieron ahogadas este lunes en Algarrobo. En las últimas horas identificaron a las víctimas, entre las que se encuentra un reconocido empresario chileno-estadounidense, Benjamin "Ben" Wood, figura de la gastronomía y la cerveza artesanal trasandina, junto a su padre y su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en el sector de San Alfonso del Mar, a tan solo 65 kilómetros de Viña del Mar, una zona muy visitada por turistas mendocinos. Según la reconstrucción de los hechos, la tragedia se desencadenó cuando una joven fue arrastrada por el fuerte oleaje de una playa no apta para el baño .

Al ver que la mujer, identificada como Patricia del Pilar Bello Labe de 26 años , no podía salir del agua, su pareja se lanzó al mar para auxiliarla . Ante la desesperación del momento, otros tres testigos que se encontraban en el lugar también ingresaron al océano para colaborar en el rescate.

Lamentablemente, las autoridades marítimas confirmaron la muerte de cuatro personas: la joven arrastrada y los tres rescatistas. Solo la pareja de la primera mujer logró ser rescatada con vida.

Este martes se oficializaron las identidades de los fallecidos:

Benjamin Robert Wood (43): Fundador de los exitosos locales "El Honesto Mike", "Beervana" y "Alameda Beer Co".

Fundador de los exitosos locales "El Honesto Mike", "Beervana" y "Alameda Beer Co". María José Duarte Ureta (47): Jefa de ventas de la cervecería Tropera y pareja de Wood.

Jefa de ventas de la cervecería Tropera y pareja de Wood. Norman Ray Wood (77): Ciudadano estadounidense y padre de Benjamin.

Ciudadano estadounidense y padre de Benjamin. Patricia del Pilar Bello Labe (26): Abogada, cuya caída al mar originó el intento de rescate.

Las cuatro personas que murieron intentando rescatar a la mujer.

El último mensaje de Ben Wood

La noticia causó profunda tristeza en Chile. Apenas cuatro días antes del accidente, el 6 de marzo, Wood había compartido una publicación en Instagram anunciando el cierre de su tienda Beervana, pero con la mirada puesta en el futuro.

"Muchos de ustedes saben, pero si no conoces mi historia, he estado emprendiendo en cerveza y gastronomía aquí en Chile desde 2013, cuando abrimos las puertas a una tienda de cerveza artesanal única, que fue el catalizador de varios otros proyectos (como Alameda Beer Co y El Honesto Mike), que también ayudaron a cambiar el rubro aquí en Chile", escribió.

Luego, lamentó: "Hace unos años ya no he estado siendo parte de la empresa, pero independiente de eso, los recuerdos son bastante impactantes de mi primer emprendimiento aquí en Chile".

En su post afirmó que, aunque no logró los objetivos que tenía con su marca, estaba enfocado en su nuevo negocio "Craftwork Chile": "Que para mí será un fénix que se levanta de las cenizas".

"Antes de lanzar eso oficialmente, quería compartir unas fotos de la trayectoria de este emprendimiento que construimos con nuestras manos, sangre, sudor y puras ganas de hacer algo revolucionario aquí en Chile", agregó.

Finalmente, concluyó agradeciendo a quienes formaron parte del proceso: "Trajimos chelas bacanes, hicimos muchos eventos y catas, y lo más bacán de todo, pudimos compartirlas con ustedes".