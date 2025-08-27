Perrita abandonada en el desierto a 50 °C: se resguardaba bajo un tanque de agua cuidando un valioso secreto

Un grupo de rescate encontró a Sandy junto a un grupo de cachorros, luego de que había sido abandonada en medio de la nada.

Perrita abandonada en el desierto cava un hoyo bajo un tanque de agua para proteger a un grupo de cachorros.

En el desierto de Kuwait, una perrita , bautizada como Sandy, fue hallada viviendo debajo de un tanque de agua para protegerse del calor luego de ser abandonada en ese caluroso lugar. El grupo de rescate Raf.kw actuó rápidamente tras ver un video de la perra deambulando sola, consciente de que las temperaturas de 50 °C podían ser mortales.

En su búsqueda, los rescatistas encontraron a la perra escondida en un pozo que había cavado bajo el tanque de agua. Rodeada de arenas y piedras, la perra había hecho un hoyo no solo para resguardarse del sol inclemente, sino también para ocultar y proteger a un pequeño grupo de cachorros. Su prioridad era mantener a salvo a su familia, y al principio, la desconfianza hacia los humanos era evidente.

El equipo de rescate se aproximó a Sandy y sus crías con suma cautela. Le ofrecieron comida, la que aceptó rápidamente, y le hablaron con voces suaves para ganarse su confianza. "Solo era una mamá protegiendo a sus crías. Creo que ni siquiera le importaba el calor, el abandono o lo que le había pasado", relató Danna, miembro de Raf.kw.

Había cavado un hoyo debajo de un tanque de agua para mantenerse fresca y protegida del sol. Rescate con final feliz El acercamiento paciente fue un éxito, y Sandy finalmente permitió que los rescatistas metieran la mano en el hoyo para poner a salvo a los pequeños. Una vez que se sintió segura, su actitud cambió por completo: "Fue como del día a la noche. Pasó de ser una madre aterrada y a la defensiva a mirarnos como diciendo: 'Sé lo que están haciendo. Gracias.'", describió Danna.

Sandy y sus cachorros fueron trasladados a un refugio, donde la perra comenzó a aprender a confiar nuevamente en las personas y encontró a su familia definitiva. Sus crías, nombrados Zeus, Zaydar y Zack, también encontraron su final feliz. Los cachorros fueron adoptados por una familia en Canadá, donde hoy viven plenos y felices.