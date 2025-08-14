14 de agosto de 2025 - 14:30

Una cámara logra grabar a una de las especies mamíferas más raras del mundo, por primera vez en 11 años

Descubrimiento en una reserva de Malasia reaviva la esperanza de conservación de una especie de animales tras más de una década sin registros.

Por Andrés Aguilera

Recientemente, investigadores registraron un descubrimiento inusual que conmocionó a la comunidad científica: una cámara trampa instalada en la Reserva Forestal de Tangkulap captó por primera vez en 11 años a la nutria euroasiática en Malasia. El hallazgo confirma la presencia de estos animales salvajes, cuya existencia en la región era considerada prácticamente extinta.

Un descubrimiento histórico en la conservación de animales salvajes

El registro fue posible gracias a cámaras trampa colocadas inicialmente para estudiar a un felino en peligro, el gato de cabeza plana.

Entre miles de imágenes, una sola reveló a la nutria euroasiática, especie en grave peligro en el sudeste asiático.

Panthera, organización internacional dedicada a la protección de felinos, y la Red de Nutrias de Malasia confirmaron la identidad del ejemplar.

Según Panthera, la Reserva de Tangkulap es actualmente el único lugar del país donde coexisten las cuatro especies de nutrias nativas:

  • Nutria euroasiática (Lutra lutra).

  • Nutria de pelo liso (Lutrogale perspicillata).

  • Nutria asiática de uñas pequeñas (Aonyx cinereus).

  • Nutria de nariz peluda (Lutra sumatrana).

Importancia ecológica y riesgos que enfrentan estas especies de animales

Las nutrias son consideradas indicadores clave de la salud de los ríos y humedales.

Su reaparición es señal de que los ecosistemas de agua dulce aún mantienen cierto equilibrio.

Sin embargo, los expertos advierten que siguen amenazadas por:

  • Contaminación de ríos y arroyos.

  • Fragmentación de su hábitat natural.

  • Sobrepesca, que reduce su alimento disponible.

Panthera remarcó que la conservación requiere planes nacionales, control de actividades humanas y reducción de conflictos entre personas y fauna silvestre.

El rol de la tecnología en este tipo de descubrimientos

El uso de cámaras trampa permite monitorear especies raras sin alterar su comportamiento natural.

Esta técnica es clave en áreas remotas o de difícil acceso, como los pantanos de agua dulce de Tangkulap.

En este caso, a pesar de perder más de 30 dispositivos por inundaciones, el equipo logró registrar al gato de cabeza plana y, de forma inesperada, a la nutria euroasiática.

Thye Lim, coordinador de Panthera Malaysia, señaló que este descubrimiento “demuestra la diversidad de especies que dependen de estos ecosistemas” y refuerza la necesidad de preservarlos frente a amenazas crecientes.

