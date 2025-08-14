14 de agosto de 2025 - 09:31

Un virus convierte en 'Frankensteins' a conejos silvestres y hay preocupación

En Fort Collins, Colorado, se han observado ejemplares con crecimientos en forma de cuerno, similares a tentáculos, provocados por el virus del papiloma de Shope (SPV).

Por Andrés Aguilera

Parecido a una película de terror, varios conejos silvestres con crecimientos negros similares a tentáculos en sus cabezas,han sido avistados en reiteradas ocasiones en los alrededores de la ciudad estadounidense de Fort Collins, Colorado.

Las terróficas imágenes de estos animales parecidos a "Frankenstein" han causado impresión entre los humanos. Sin emabrgo, existe una explicación científica de estas malforaciones.

Según los especialistas, se trata de una manifestación del virus del papiloma de Shope (CRPV), que provoca el crecimiento de tumores en la cabeza de los animales o cerca de ella. Estos tumores o crecimientos benignos suelen manifestarse como protuberancias verrugosas o con forma de cuerno en la piel, especialmente en la cabeza y el rostro. Aunque no son tentáculos reales, pueden presentar un aspecto inusual.

Qué es el papilomavirus de Shope

La papilomatosis del conejo es una infección viral causada por el virus del papiloma de Sylvilagus floridanus (familia Papillomaviridae ). Puede causar crecimientos extensos en la piel de los conejos de cola de algodón, especialmente alrededor de la cabeza.

Aunque los cazadores la conocían desde hacía tiempo, la enfermedad se informó por primera vez en 1931 y Richard E. Shope la describió en 1933 como el primer papilomavirus (PV). Ahora se conoce como papilomavirus de Shope, papilomavirus del conejo de cola de algodón

El virus del papiloma de Shope se transmite por parásitos como garrapatas y pulgas, que infectan con la enfermedad a sus víctimas a través de sus picaduras. "Normalmente, los conejos se infectan en los meses más cálidos del verano al ser picados por insectos como pulgas y garrapatas", explicó Kara Van Hoose, portavoz de Parques y Vida Silvestre de Colorado, citada por el portal local Coloradoan.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado ha instado a cualquier persona que vea a conejos infectados a mantenerse alejados y no tocarlos.

