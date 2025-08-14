14 de agosto de 2025 - 21:55

Operativo contra el hurto de ganado en Rivadavia: recuperaron animales sustraídos

Un equino, un pony y un caprino fueron recuperados por la Policía de Mendoza. Intervino la Dirección de Ganadería Provincial.

Operativo contra el abigeato en Rivadavia.

Prensa Gobierno de Mendoza
La Policía de Mendoza llevó a cabo un procedimiento en el este provincial, en búsqueda de animales desaparecidos. El departamento de Rivadavia fue escenario del operativo.

La búsqueda se enmarcó en el Plan contra el Abigeato -hurto de ganado-. Esto permitió al personal policial localizar un equino, un pony y un caprino.

De esta manera, a través de efectivos de la División Rural y de Investigaciones, recuperaron los animales que habían sido sustraídos. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Guillermo Cano y Barrera.

Previo al hallazgo, la Policía había sido alertada por el caso e inmediatamente se inició un rastreo en la zona. En ese momento, los uniformados hallaron indicios que condujeron hasta los animales (todas hembras).

Además se constató el corte de la cerca perimetral de una finca. Ahora, con los ejemplares localizados, la Oficina Fiscal dispuso la intervención de la Dirección de Ganadería Provincial.

