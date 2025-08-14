Video, piñas y escándalo: miembros de bomberos San Martín y Palmira se enfrentaron en un depósito municipal

Una pelea, o un ataque a golpes según otra versión, entre directivos de dos cuerpos de bomberos voluntarios del departamento de San Martín , generó una denuncia penal y un expediente administrativo municipal.

Los protagonistas del episodio fueron Mariano Sarmiento, presidente de Bomberos Voluntarios San Martín, y Fernando Cámara, secretario de Bomberos Voluntarios Palmira y empleado municipal de la comuna de San Martín.

El hecho ocurrió esta semana en el ingreso al depósito municipal, ubicado sobre el lateral norte de la ruta 7, donde funciona un pañol de Servicios Públicos y taller.

Mariano Sarmiento llegó al ingreso a ese lugar conduciendo una de las autobombas de Bomberos Voluntarios San Martín. Según él la comuna, como una de tantas colaboraciones, se había ofrecido a realizarle un cambio de aceite a esa movilidad.

“Nos negó la entrada. Nosotros estábamos autorizados a ingresar y hacer el cambio de aceite, pero este hombre nos dijo que los Bomberos de San Martín no iban a entrar mientras él estuviera allí”, dijo Sarmiento.

Sarmiento bajó del camión, supuestamente para tratar de explicar la situación y diciendo que iba a hablar con el director municipal del área, para que se confirmara la autorización, cuando “él (Cámara) me amenaza, después me toma del cuello, me pega golpes, me caigo al piso y allí me sigue pegando”.

Toda la secuencia quedó registrada en el sistema de cámaras del mismo depósito municipal. Allí se ve una situación grotesca, casi absurda, grabación que ya está en manos de la Justicia.

Sarmiento, que denunció lo ocurrido en la misma Municipalidad de San Martín y en la fiscalía en turno, sostuvo que Cámara “ha creado una rivalidad absurda entre los cuerpos de bomberos y nos echa la culpa de cosas que le pasan a ellos”.

Desde la comuna se informó que, después de lo ocurrido, Cámara se tomó la licencia anual, mientras la comuna inició una investigación interna.