La crisis del fentanilo en 7 puntos: desde la situación en Mendoza hasta las alertas sobre el laboratorio

La enorme preocupación que ha generado la crisis del fentanilo contaminado en el país , sostiene el tema en agenda incluso en Mendoza , donde no se han registrado episodios . Es que en Argentina ya llegan a 96 los fallecidos por esta causa.

Sin embargo, en la provincia no han existido casos porque, tal cual han señalado desde el Ministerio de Salud local, no ingresó ese producto en particular.

Si bien el fentanilo es una droga de uso habitual en los hospitales , el relevamiento realizado tras el alerta de fentanilo contamino del laboratorio HLB Pharma , dio cuenta de que no había de esa marca en los efectores de Mendoza, ni públicos ni privados.

“Fentanilo nunca tuvimos, así que hay tranquilidad en ese sentido en Mendoza ”, aclaró una vez más el Ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero . Si bien se usa habitualmente, lo que no llegó es el fentanilo de esa marca y mucho menos del lote específico contaminado, que se ordenó relevar y retirar inmediatamente en todo el país.

La Justicia investiga al laboratorio HLB Pharma por fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de 74 pacientes en distintas provincias.

“No tenemos casos, ni siquiera fentanilo de HLB Pharma y menos esos lotes que se hayan usado, entonces, no tenemos ningún evento”, reafirmó desde el sector privado, el doctor José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa).

2-Se prohíbe el uso de productos de HLB

Como parte de la estrategia y acorde a lo determinado por las autoridades sanitarias a nivel nacional en mayo, se retiraron de uso todos los productos que hubiesen sido elaborados por la empresa.

Esto a partir de la disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que en mayo determinó inhabilitar al laboratorio para la elaboración, fraccionamiento, importación, exportación, distribución o comercialización de productos médicos o farmacéuticos. En función de esto, se dispuso desde entonces dejar de usarlos.

“Anmat informa que, mediante la Disposición N° 3158/25, se inhiben las actividades productivas de la firma HLB Pharma Group S.A. con planta sita en Av. Tomkinson 2054, San Isidro, Provincia de Buenos Aires”, comunicó el área el 13 de mayo.

“Se prohíbe el uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la República Argentina, de todos los productos registrados a nombre de la firma, hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias para levantar la presente medida”. ordenó.

3-Productos “en cuarentena” en Mendoza

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza, ni bien se supo del caso, se envió una circular a las farmacias de los efectores privados y públicos con la alerta de Anmat para que se hiciera una auditoría interna para saber si había y se retirara ese lote de fentanilo. Así se confirmó que no. Luego, también se suspendió el uso del resto de sus productos.

“Se ha dispuesto en efectores de la provincia retirar de uso otros medicamentos producidos por el mismo laboratorio, HLB Pharma, en función de lo estipulado por Anmat en mayo”, aclararon desde Aclisa

“Nosotros sacamos todos los productos de ese laboratorio del sistema y nunca compramos fentanilo, los sacamos apenas comenzó a haber notificaciones de irregularidades, no cuando se ordenó sacarlos”, aseguró el ministro Montero.

“No tenemos fentanilo de HLB Pharma, ninguna clínica, pero sí tenemos, por ejemplo, cien ampollas de dopamina, que las tenemos en cuarentena, que se llama. No las podemos usar, no las podemos tirar, las tenemos que conservar, todo lo que tiene que ver con HLB Pharma lo ha bloqueado Anmat y en algún momento lo irá a retirar y a analizar”, explicó Sánchez Rivas. Dijo que también puede haber algún corticoide pero aclaró que Mendoza no compraba directamente al laboratorio sino que pueden haber ingresado algunos productos a través de algunas droguerías. Asimismo dijo que no quiere decir que estén contaminadas, porque se habrían visto consecuencias que no se han visto, pero se hace por prevención.

Estos productos están resguardados en las farmacias de los efectores que, destacó, que son rigurosamente controladas por la Dirección de Farmacias local.

4- Qué causó las muertes por fentanilo

En Argentina, la droga tomó notoriedad pública en mayo luego de que 9 personas con neumonía murieran en el hospital Italiano de La Plata, en Buenos Aires. Luego fueron apareciendo otros casos en otras provincias, especialmente en Santa Fe.

Lo que determina la investigación es que los fallecidos tuvieron en común el haberles administrado fentanilo elaborado por este laboratorio y otra empresa asociada: Ramallo S.A. Se trató de la contaminación de un lote, identificado con el número 31202, con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Estas producen una enzima que genera resistencia a los antibióticos poniendo en riesgo la vida al dificultar el tratamiento.

5- El laboratorio tenía antecedentes de irregularidades

Este laboratorio ya había tenido restricción para comercializar otros productos por parte de las autoridades por lo cual se sospecha que fallaron los controles farmacológicos.

En abril, Anmat ordenó a la firma HLB el retiro del mercado de todos los lotes del producto “Propofol HLB, propofol” por la sospecha de estar ante un producto ilegítimo o falsificado.

Ese mismo mes, determinó prohibir el uso y comercialización, así como retirar del mercado, de algunas presentaciones (ciertos lotes y certificados) de Diclofenac y Morfina del laboratorio. Ya en octubre del año pasado había sucedido lo mismo con esos productos. También había tenido advertencias y prohibiciones por falta de trazabilidad y etiquetado en algunas presentaciones de dopamina.

Más lejos, en mayo 2023, la autoridad regulatoria había solicitado sacar del mercado un paracetamol 500 mg de uso hospitalario y diclofenac en ampollas. En el primer caso, porque no obtuvo buenos resultados en los ensayos y los comprimidos se rompían. En tanto, en las ampollas había partículas negras en suspensión.

6- Para que se usa el fentanilo en los hospitales

El fentanilo es un potente opioide sintético utilizado en medicina humana como analgésico narcótico complementario en anestesia general o local. Además, es un fármaco recetado, controlado, que se usa para el tratamiento de dolores intensos, agudos o crónicos. Algunos países han reportado el uso en veterinaria; en Argentina solo se lo utiliza en medicina humana.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y uno de los implicados en la distribución de fentanilo contaminado

Según explica la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. Por eso se usa para el dolor intenso o cuando otros analgésicos no han sido efectivos. También puede usarse en procedimientos quirúrgicos para sedar al paciente.

“Es una droga importante y noble que se usa mucho en medicina”, especificó Sánchez Rivas

7-Consumo ilegal de fentanilo y sus mil nombres

Pero por otra parte, también hay un consumo ilegal, con fuerte impacto en Estados Unidos pero que además se advierte en expansión en otros territorios.

Alrededor de 70.000 personas mueren en promedio al año en el territorio estadounidense por sobredosis de fentanilo, según un informe de France 24. Esto ha puesto en alerta al Gobierno norteamericano los últimos años.

El ministerio de Seguridad nacional informó en 2024 sobre circulación local de derivados del fentanilo en el mes de febrero del 2021, a partir del deceso de 24 personas intoxicadas por el consumo de cocaína adulterada con carfentanil. Posteriormente, se logró determinar a partir de unas muestras obtenidas que la cocaína contenía carfentanilo. Hasta entonces, los Laboratorios de Toxicología y Química Forense no habían reportado casos de adulteraciones con opioides.

El área suma que el fentanilo tiene diversos nombres coloquiales: “Apache”, “China Girl”, “China White”, “Dance Fever”, “Friend”, “Goodfella”, “Jackpot”, “Murder 8”, “TNT”, “Tango and Cash”, “Heroína Blanca”, entre otros.

En Mendoza, en el Ministerio De Seguridad, no han tenido secuestros de cargamentos ilegales de esta droga, sin embargo, expertos en toxicología sospechan que por cierta sintomatología con la que llegan algunos pacientes podría estar siendo consumida.

La droga es difícil de detectar en los controles y no solo por su falta de olor, sino por su infiltración en lo que parecen ser medicinas lícitas, dice la publicación.

La DEA explica que al igual que otros analgésicos opioides, el fentanilo produce efectos como relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas y vómitos, retención urinaria, constricción pupilar y depresión respiratoria.

En tanto, la sobredosis puede causar estupor, cambios en el tamaño de las pupilas, piel húmeda, cianosis, coma e insuficiencia respiratoria que pueden provocar la muerte. La presencia de una tríada de síntomas como coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria sugiere fuertemente una intoxicación por opioides.