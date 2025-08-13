13 de agosto de 2025 - 11:03

Sturzenegger habló del fentanilo contaminado: dijo que "hubo connivencia" en la Anmat con García Furfaro

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado asegura que "la Anmat falló" y que "a veces el Estado es el que te crea los riesgos".

Sturzenegger habló del fentanilo contaminado: dijo que hubo connivencia en la Anmat con García Furfaro

Sturzenegger habló del fentanilo contaminado: dijo que "hubo connivencia" en la Anmat con García Furfaro

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Un vaso Stanley desató un cambio clave en la política de importación de alimentos del Gobierno. (ilustrativa)

Un reclamo por un vaso Stanley provocó la desregulación en la importación de alimentos

Por Redacción Economía
Ariel García Furfaro junto a Cristina Kirchner en el Instituto Patria

Fentanilo contaminado: la hipótesis de sabotaje que sostiene Ariel García Furfaro, el principal sospechoso

Por Redacción Sociedad

"La Anmat falló, porque el señor (Ariel García Furfaro, con vínculos del kirchnerismo) que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto", expresó el funcionario durante una entrevista de este martes en el programa Deja Vu del periodista Lucas Morando.

Ariel García Furfaro junto a Cristina Kirchner en el Instituto Patria
Ariel García Furfaro junto a Cristina Kirchner en el Instituto Patria

Ariel García Furfaro junto a Cristina Kirchner en el Instituto Patria

García Furfaro es el dueño de HLB Pharma y Ramallo, a cargo de la distribución y fabricación de los lotes de fentanilo contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia picketti.

El empresario, que figura como sospechoso en la causa que lleva el juez Ernesto Kreplak (hermano del ministro de Salud bonaerense), es conocido y cercano a la familia Kirchner. Militó a Cristina Fernández de Kirchner y fue parte de la agrupación Kolina, referencia en Alicia Kirchner. También hizo negocios multimillonarios con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, e intentó, en época de pandemia de Covid-19, quedarse con el manejo de la vacuna Sputnik en Argentina. De hecho, fue parte de la comitiva oficial de Alberto Fernández en Rusia.

"Anmat me desprotegió, al decirme que me protegía sin protegerme y al decirme que el fentanilo lo revisaba", agregó Sturzenegger sobre el escándalo que aún no tiene procesados ante la Justicia.

Embed

El ministro afirmó que es necesario “entender los riesgos del Estado” y recordó que “a veces el Estado es el que te crea los riesgos, más allá de complicaciones y barreras que están supuestamente para resolver un obstáculo pero generan más costo".

Haciendo referencia a anteriores regulaciones que él mismo anunció tiempo atrás, Sturzenegger insistió en que "a la Anmat tenemos que sacarle el boludeo, termos, cosméticos, envases".

"Para mí no se les pasó el fentanilo. Ahí hubo una connivencia", aclaró el ministro de la "motosierra".

"Conceptualmente te quiero plantear que esa idea de que el Estado te protege puede no ser así, tenemos que abrir nuestra mente y entender que estamos mejor sin el Estado", sumó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Adiós aranceles chinos: la medida de Milei para que los termos Stanley sean más baratos

Adiós aranceles chinos: la medida de Milei para que los termos Stanley sean más baratos

Por Redacción Economía
El caso del bebé que lucha por su vida tras recibir fentanilo contaminado en una clínica de Córdoba.

El caso del bebé que lucha por su vida tras recibir fentanilo contaminado en una clínica de Córdoba

Por Redacción Sociedad
Fentanilo contaminado: aclaran que a Mendoza no llegaron dosis del laboratorio investigado

Fentanilo contaminado: aclaran que a Mendoza no llegaron dosis del laboratorio investigado

Por Ignacio de la Rosa
Fentanilo contaminado: realizaron 22 allanamientos en Rosario y otras ciudades por la muerte de 53 personas

Fentanilo contaminado: casi 100 muertos, temor por más casos y piden la "cabeza" de funcionarios

Por Redacción Política