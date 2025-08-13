El ministro de Desregulación y Transformación del Estado asegura que "la Anmat falló" y que "a veces el Estado es el que te crea los riesgos".

Sturzenegger habló del fentanilo contaminado: dijo que "hubo connivencia" en la Anmat con García Furfaro

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió al fentanilo contaminado que ya dejó 96 fallecidos en Argentina y el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

"La Anmat falló, porque el señor (Ariel García Furfaro, con vínculos del kirchnerismo) que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto", expresó el funcionario durante una entrevista de este martes en el programa Deja Vu del periodista Lucas Morando.

Ariel García Furfaro junto a Cristina Kirchner en el Instituto Patria Ariel García Furfaro junto a Cristina Kirchner en el Instituto Patria Gentileza García Furfaro es el dueño de HLB Pharma y Ramallo, a cargo de la distribución y fabricación de los lotes de fentanilo contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia picketti.

El empresario, que figura como sospechoso en la causa que lleva el juez Ernesto Kreplak (hermano del ministro de Salud bonaerense), es conocido y cercano a la familia Kirchner. Militó a Cristina Fernández de Kirchner y fue parte de la agrupación Kolina, referencia en Alicia Kirchner. También hizo negocios multimillonarios con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, e intentó, en época de pandemia de Covid-19, quedarse con el manejo de la vacuna Sputnik en Argentina. De hecho, fue parte de la comitiva oficial de Alberto Fernández en Rusia.

"Anmat me desprotegió, al decirme que me protegía sin protegerme y al decirme que el fentanilo lo revisaba", agregó Sturzenegger sobre el escándalo que aún no tiene procesados ante la Justicia.