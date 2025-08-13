Crisis del fentanilo contaminado: Diputados aprobó un pedido de informes al Gobierno por las víctimas

Se votó de forma unánime. El PRO insiste con armar una comisión investigadora para indagar posibles “conexiones políticas”.

Crisis del fentanilo contaminado: diputados aprobó un pedido de informes al Gobierno por los muertos.

En medio de la conmoción por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados logró este martes un dictamen por unanimidad para solicitarle al Gobierno un detallado informe sobre las medidas adoptadas.

La decisión se tomó mientras el PRO insiste en la creación de una comisión investigadora para indagar posibles “conexiones políticas”, postura que el kirchnerismo rechaza acusando a la oposición de “buscar rédito político del drama”.

El dictamen, firmado por todos los bloques, incluye 26 puntos que exigen explicaciones al Ejecutivo. Entre ellos, según Clarín, se solicita conocer las "acciones de ANMAT desde los primeros casos: inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad", y también el "estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución".

Diputados También reclaman una "descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y explicación de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se detectó la contaminación antes de la distribución masiva".

"Supera la tragedia de Once y al atentado a la AMIA" Durante el debate, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) calificó el hecho como una “crisis sanitaria” que “supera a la tragedia de Once y al atentado a la AMIA en número de muertos”, y advirtió sobre el “avance desregulador” del Gobierno de Javier Milei.

"Ya hoy se conocieron que son 97 los fallecidos. Si seguimos mirando para el costado, seguimos conviviendo con los criterios de desregularizar y eliminar controles como se está diciendo. Esto significa eliminar controles y por eso celebro esta comisión", destacó. Embed Desde el PRO, Silvana Giudici volvió a reclamar la creación de una comisión investigadora para determinar responsabilidades y posibles vínculos políticos. "Por eso más allá de firmar el pedido de informes que hemos unifiocado podamos avanzar en la creación de una comisión investigadora sin necesidad de volver a discutir... En la redaccióm pusimos la misma composición que la comisión $Libra, es para que todos los bloques se puedan involucrar y buscar verdad y Justicia", sostuvo. Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) acusó al macrismo de intentar "sacar rédito político del drama y la tragedia que ocurre en la Argentina” y recordó que fue durante la gestión de Mauricio Macri, en 2016, cuando el fentanilo dejó de estar sujeto a una trazabilidad exhaustiva. "Septiembre 2016, el ANMAT en la disposicion 10564 sustituye el anexo I, la modifica y el fentanilo desapareció, no está más como medicamento que tiene que tener una exhaustiva trazabilidad. Le digo a la diputada preopinante que no gobernaba Cristina ni Néstor Kirchner, gobernaba Mauricio Macri", lanzó.