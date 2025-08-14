Ya no entregan obleas de la RTO en Mendoza: cómo se verifica su realización

Ocurre tras un faltante de la constancia adhesiva a nivel nacional. Qué cambia y cuánto cuesta realizar la revisión.

Los usuarios que realizan la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza dejaron de recibir las tradicionales obleas adhesivas

Los usuarios que realizan la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza dejaron de recibir las tradicionales obleas adhesivas que se colocaban en el parabrisas tras aprobarla. Es que desde hace unas semanas, los talleres de RTO de todo el país dejaron de entregar esas constancias que certificaban la aprobación debido a un faltante generalizado del material.

En su lugar, ahora se entrega una constancia en papel que incluye todos los datos del vehículo y del conductor, y permite circular sin inconvenientes tanto dentro como fuera de la provincia.

Faltantes de obleas de la RTO En diálogo con radio Mitre, Héctor, responsable de la RTO ubicada en Acceso Norte, explicó: “La semana pasada recibimos una notificación de la Unidad Ejecutiva. Ante la falta de obleas, necesitábamos emitir un certificado para que el conductor pudiera circular sin inconvenientes”.

Así, el nuevo documento incorpora un código QR con la información detallada del trámite realizado.

Sergio realiza el control de un automóvil en una de las plantas de RTO autorizadas. Foto: José Gutiérrez/ Los Andes Sergio realiza el control de un automóvil en una de las plantas de RTO autorizadas. Foto: Los Andes “La constancia tiene todos los datos del vehículo, del titular, del conductor, la póliza de seguro con su número y vencimiento, y la licencia de conducir también. Además, figuran los datos de nuestra empresa, como teléfono y mail, por cualquier eventualidad que puedan tener en la calle”, agregó Héctor.