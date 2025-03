"Habilitamos a toda la red de concesionarios oficiales para que puedan hacer la RTO y también a los talleres que se registren para ello (y cuenten con el instrumental necesario). La idea es que cuando lleves el auto al concesionario o al taller, te vayas con la RTO actualizada (¡vamos a tener más RTO y más seguridad!)", se explayó Sturzenegger.

Sergio realiza el control de un automóvil en una de las plantas de RTO autorizadas. Foto: José Gutiérrez/ Los Andes RTO y licencia de conducir: qué cambia y qué sigue igual en Mendoza con los cambios en la Ley de Tránsito

Esta modificación tiene su origen en lo que ocurre en algunas jurisdicciones -como, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires-, donde a los vecinos de un determinado municipio se les exige que la inspección se realice en el taller o los talleres radicados en esa jurisdicción. No obstante, con la modificación de la Nación, cualquier taller o concesionaria previamente registrada como ente autorizado para completar la RTO podrá realizar este procedimiento y tendrá validez.

"¡Así es en Mendoza! ¡Bienvenidos los cambios! La RTO en Mendoza la presta cualquier taller que acredite tener el instrumental adecuado. Fue un registro abierto siempre. Rompimos con la lógica de sistema cerrado que se había licitado en 2014 y que tiene el resto del país", celebró, también vía X, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Actualmente en Mendoza hay habilitados 23 talleres de RTO, diseminados en los distintos departamentos de la provincia. Si bien el registro de talleres no se encuentra abierto en la actualidad, mientras estuvo abierto -según destacaron desde el Ejecutivo provincial- se permitió inscribirse a cualquier privado que cumpliera con los requisitos legales, de infraestructura y de instrumental que se exigían.

En Mendoza, hay algunos departamentos que cuentan con dos o más establecimientos autorizados y homologados, mientras que hay otros -como La Paz y Santa Rosa- que no cuentan con talleres específicos (son los únicos dos departamentos en los que, hoy en día, podría instalarse un taller nuevo). No obstante, no es requisito excluyente que cada dueño de vehículo complete la RTO de su rodado en el domicilio que figura en su DNI; sino que puede hacerlo en cualquiera de Mendoza.

A partir del 1 de enero, la RTO será exigible en Mendoza, como en casi todo el país. En Provincia de Buenos Aires, las multas por aspectos relacionados a la RTO van desde los 2.275 pesos hasta los 91.000 pesos. RTO y licencia de conducir: qué cambia y qué sigue igual en Mendoza con los cambios en la Ley de Tránsito

"Cada ciudadano puede elegir el taller que quiera. Puede tener domicilio en Maipú y hacer la RTO en alguno de los talleres de Luján si quiere. En otras provincias, cada municipio tiene un solo taller. Y, además, es el municipio quien fija donde hay que hacerla según el domicilio de la persona", explicó el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, Orlando Corvalán. En ese sentido, aclaró que el registro fue abierto y donde no hubo llamado a licitación

“Se está imitando lo que ya se hace Mendoza. Ahora se tiende a la eliminación de la oblea de la RTO, algo que ya propusimos y cambiarlo por un QR que, a nivel nacional y a través de la patente, permita controlar si tiene la RTO al día o no", agregó Corvalán.

Nuevos plazos de vigencia de la RTO en Mendoza

Los plazos de vigencia de la VTV o RTO fueron extendidos por la Nación, y el impacto es directo en Mendoza. Es decir, también han cambiado en la jurisdicción provincial.

Mientras que hasta hoy en aquellos autos que tenían una antigüedad de 7 años la caducidad de la RTO era de 24 meses, ahora ese tiempo de duración se extenderá a los vehículos con hasta 10 años de antigüedad. En tanto, los autos de más de 10 años deberán renovar la RTO todos los años en Mendoza.

Para los 0 km, antes de los cambios que entraron en vigencia hoy, el período de gracia (no se exigía la RTO) era de 3 años. Pero, a partir de hoy y del flamante cambio, se extiende a 5 años.

"Acá lo importante es que se sigue ratificando la importancia y obligatoriedad de la norma que exige la RTO. Queda en claro que no se va a sacar y, en concordancia con todas las normas, ratifica que es obligatorio. Es decir, no podés salir de tu jurisdicción sin la RTO. Y creo que es algo necesario para mejorar la seguridad vial", destacó por su parte el presidente de la Cámara de RTO de Cuyo, Fabricio Belardinelli.

La RTO se exigirá a partir del 1 de enero de 2022, por lo que a partir del mes próximo comenzarán a hacerla en los talleres habilitados. Foto: Nicolás Ríos / Los Andes. RTO y licencia de conducir: qué cambia y qué sigue igual en Mendoza con los cambios en la Ley de Tránsito

No obstante, el también encargado de la planta de RTO de San Martín aclaró que el tema de los plazos es algo que siempre debería estar sujeto a discusión.

"Me parece que no se puede hacer tan extensivo a todos los vehículos. No es lo mismo una camioneta que transita por pozos petroleros todos los días que otro que solamente da vueltas al obelisco. El primero, en 10 años está destruido y no existe, mientras que el segundo está impecable. ¡Y tienen la misma antigüedad!", ejemplificó Belardinelli.

Cambios en la Licencia de Conducir Nacional y su impacto en Mendoza

Los cambios en la Licencia Nacional de Conducirbuscan agilizar los trámites administrativos y reducir costos para los conductores. En ese sentido, una de las mejoras de la normativa -de acuerdo al criterio con que la impulsó la Nación- es que la licencia nacional de conducir será digital y válida en todo el país.

Para su renovación los conductores podrán presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años -si son menores de 65 años-, cada 3 años -mayores de 65- y anualmente -después de los 70 años-. Para los casos en que la persona posea antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico-práctico.

Validación final para el uso de la licencia de conducir digital en Mendoza RTO y licencia de conducir: qué cambia y qué sigue igual en Mendoza con los cambios en la Ley de Tránsito

Además, tanto los cursos teórico-prácticos, así como los exámenes de aptitud psicofísica necesarios al momento de la obtención de la licencia, podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y/o privados, con estándares y exigencias previamente definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todos estos certificados podrán presentarse de manera online, agilizando y modernizando los procesos.

En Mendoza, con la más reciente modificación -aquella que actualizó el plazo de vigencia de la licencia de conducir y lo extendió de 5 a 10 años-, se eliminó el examen práctico para mayores de 65 años que debían renovar el permiso. Y la idea ahora es eliminar también la prueba teórica para aquellos adultos mayores que apuntan a la renovación.