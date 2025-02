Buscan que la licencia de conducir ya no caduque ante el cambio de domicilio en Mendoza

Ya se puede circular con la licencia de conducir digital en Mendoza: cómo tramitarla Imagen ilustrativa / Web

No obstante, y según confirmó a Los Andes el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, Orlando Corvalán, de aprobarse la modificación en la Casa de las Leyes, este trámite ya no será necesario, Y, en caso de que el dueño de la licencia de conducir cambie de domicilio -siempre en jurisdicción de Mendoza-, la licencia no caducará y no será obligatorio rehacerla.