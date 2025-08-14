14 de agosto de 2025 - 17:54

Detuvieron a un argentino en Los Libertadores por intentar ingresar un arma de fuego de manera clandestina

Un ciudadano argentino fue detenido en el complejo Los Libertadores al intentar ingresar un arma de fuego de forma oculta durante un control aduanero.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un argentino fue detenido en el complejo Los Libertadores al intentar ingresar de forma clandestina un arma de fuego durante un control aduanero. La detención se produjo el martes por la tarde mientras personal fiscalizaba una camioneta proveniente de Mendoza, y el hombre quedó imposibilitado de regresar al país.

El hecho ocurrió cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionó una camioneta Volkswagen Amarok proveniente de Mendoza, conducida por A.D.N.L., ciudadano trasandino. Aunque negó traer mercancía para declarar, la revisión del vehículo permitió encontrar bajo el asiento del conductor una gaveta que contenía una pistola Bersa, junto con un cargador con cinco cartuchos calibre 38.

Imputado por tráfico de armas y contrabando

Tras el hallazgo, el fiscal de turno fue notificado y dispuso la detención del conductor. El miércoles por la mañana, A.D.N.L. fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes para la audiencia de control de detención. Allí, el fiscal Ricardo Reinoso Varas le imputó los delitos de tráfico de armas y contrabando, dado que el valor de la pistola más los derechos aduaneros no cancelados ascendía a 463.162 pesos.

Durante la audiencia, el magistrado Raúl Valenzuela determinó como única medida cautelar la prohibición de que el imputado abandone el país, mientras se realizan las pericias correspondientes al arma incautada. Además, se estableció un plazo de cinco meses para la conclusión de la investigación.

