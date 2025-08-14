Detuvieron a un argentino en Los Libertadores por intentar ingresar un arma de fuego de manera clandestina

Un ciudadano argentino fue detenido en el complejo Los Libertadores al intentar ingresar un arma de fuego de forma oculta durante un control aduanero.

El hecho ocurrió cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionó una camioneta Volkswagen Amarok proveniente de Mendoza, conducida por A.D.N.L., ciudadano trasandino. Aunque negó traer mercancía para declarar, la revisión del vehículo permitió encontrar bajo el asiento del conductor una gaveta que contenía una pistola Bersa, junto con un cargador con cinco cartuchos calibre 38.

Imputado por tráfico de armas y contrabando Tras el hallazgo, el fiscal de turno fue notificado y dispuso la detención del conductor. El miércoles por la mañana, A.D.N.L. fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes para la audiencia de control de detención. Allí, el fiscal Ricardo Reinoso Varas le imputó los delitos de tráfico de armas y contrabando, dado que el valor de la pistola más los derechos aduaneros no cancelados ascendía a 463.162 pesos.