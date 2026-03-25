25 de marzo de 2026 - 20:08

Policía Rural detectó un caso de caza furtiva de armadillos en Santa Rosa

El operativo se llevó a cabo tras un llamado al 911 y tres personas se encuentran involucradas.

Policía Rural detectó un caso de caza furtiva de armadillos en Santa Rosa

Policía Rural detectó un caso de caza furtiva de armadillos en Santa Rosa

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El martes 24 de marzo, la Policía de Mendoza, a través de la Policía Rural Delegación Este, intervino ante un llamado al 911 que alertaba sobre la posible presencia de cazadores furtivos en la localidad de La Dormida, en Santa Rosa.

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Tras la denuncia, se inició un operativo en calle Jorge Stern y, al llegar al lugar, personal policial constató la presencia de un vehículo Renault 12 color verde con tres personas, dos hombres y un menor de edad, quienes se encontraban compartiendo un almuerzo.

Los efectivos procedieron a realizar una inspección visual, donde observaron una fogata y, en su interior, un armadillo eviscecado. Ante la situación, la Oficina Fiscal de Santa Rosa tomó intervención del caso y procedió a la confección de las actuaciones correspondientes para comenzar con las invesigaciones.

Armadillo eviscerado
Armadillo eviscerado encontrado en Santa Rosa

Armadillo eviscerado encontrado en Santa Rosa

Caza ilegal: los riesgos y cómo denunciar

Desde el Departamento de Fauna Silvestre provincial advirtieron que la caza furtiva no solo pone en riesgo la fauna sino que también representa un peligro para la salud pública. “La carne obtenida por los cazadores furtivos no tiene ningún tipo de control sanitario, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes la consuman”, explicó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre

El Ministerio de Energía y Ambiente reitera la importancia de denunciar este tipo de prácticas ilegales para evitar el daño al ecosistema y a la salud pública. Además, desde esa cartera recordaron que la multa por cazar un guanaco en Mendoza puede llegar a 7 millones de pesos por ejemplar, de acuerdo con la gravedad del hecho, e insta a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de fauna silvestre herida, caza ilegal, tenencia o comercio de especies.

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