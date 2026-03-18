18 de marzo de 2026 - 20:32

Rescataron 19 caballos de una faena clandestina y piden ayuda para su recuperación: cómo colaborar

Una asociación de Guaymallén se ha hecho cargo de los animales. Los equinos atraviesan un estado de salud delicado y piden colaboración para afrontar su recuperación.

Rescataron 19 caballos de una faena clandestina y piden ayuda para su recuperación.&nbsp;

Rescataron 19 caballos de una faena clandestina y piden ayuda para su recuperación. 

Foto:

Ministerio de Seguridad de Mendoza | Instagram @minsegmendoza
Los Andes | Noelia González
Por Noelia González

La Asociación PEMPA es la primera y única protectora de equinos en Mendoza y en los últimos días rescató 19 caballos de una faena clandestina que se encontraban en grave estado de salud. Además, se secuestraron 1400 kilos de carne equina ilegal.

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Desde la organización piden la colaboración de los mendocinos para poder afrontar el proceso de recuperación de los animales, que necesitan alimento, estadía y atención veterinaria.

Caballos
Los caballos fueron trasladados a la Asociación PEMPA para su cuidado

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Rescataron 19 caballos en Guaymallén

En un operativo que contó con la intervención de Policía Rural y en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, se realizó un allanamiento en un domicilio de Los Corralitos en Guaymallén y se rescataron 19 caballos que estaban destinados a la faena clandestina. A partir de una denuncia anónima el pasado 11 de febrero, las autoridades desarticularon una red de faena ilegal en la zona y se incautaron 1400 kilos de carne equina.

Los caballos se encontraban en una situación de salud grave y presentaban desnutrición, heridas y claros signos de abandono. Debido a que los equinos no pueden ser restituidos a sus propietarios, el Ministerio de Seguridad activó un trabajo articulado con la Dirección de Ganadería y organizaciones especializadas para garantizar su resguardo.

Además, desde la Asociación señalaron que actuarán como querellantes en la causa y se encuentran a la espera del proveído de parte de la Unidad Fiscal especializada, que les otorgó la guardia y custodia de los animales.

La Asociación PEMPA lanzó una campaña solidaria

Los colaboradores del predio, Yésica y Jerónimo, elevaron un pedido a la comunidad para recaudar la suma de 7.000.000 de pesos, destinados a la alimentación, estadía, traslado y atención veterinaria de los caballos. A través de un video en redes sociales, expresaron que entre los equinos se encuentran potrillos que sobrevivieron y quedaron huérfanos ya que sus mamás fueron faenadas. "Necesitamos su colaboración para sacarlos del corral donde se encuentran actualmente y ponerlos a resguardo en un lugar con seguridad", expresaron

Datos de contacto. PEMPA
La Asociación PEMPA lanzó una campaña solidaria para ayudar a los caballos recuperados

La Asociación PEMPA lanzó una campaña solidaria para ayudar a los caballos recuperados

Quienes deseen colaborar pueden enviar su donación al alias DONA.CABALLOS.PEMPA o comunicarse con la Asociación a partir de su cuenta de Facebook (Asociación PEMPA) o de Instagram (@caballos_pempa)

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