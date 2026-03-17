Por la popularidad de Punch, el zoológico habilitó una "campaña de donaciones" para ayudar al mono

Un argentino le jugó una broma a un huésped brasileño en un hotel y se hizo viral: "No va a entender nada"

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La iniciativa del Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa apunta a mejorar la calidad de vida del mono así como las condiciones generales del resto de los animales . La colecta estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026 y permitirá a los interesados enviar dinero de manera directa al centro, sin intermediarios.

La propuesta surgió tras la gran cantidad de mensajes de apoyo recibidos de distintos países. Sin embargo, la idea generó debate entre los usuarios, quienes se mostraron divididos con sus opiniones.

La historia de Punch sigue generando conmoción. Su caso no solo generó empatía, sino también un fenómeno comercial . Productos inspirados en el mono como peluches, camisetas y accesorios, comenzaron a circular por la viralización de sus videos.

Las publicaciones del mono cuidando y cargando al muñeco de juguete se difundieron rápidamente en internet, lo que lo convirtió en una de las principales atracciones del zoológico. Esto provocó que cientos de visitantes se acercaran al centro solo para verlo a él y a sus travesuras de cerca.

Ante ese escenario, desde el zoo explicaron en sus redes sociales cómo los fans pueden colaborar económicamente. Mediante un comunicado difundieron una guía dirigida a los seguidores bajo el lema “Gambare Punch”, que en japonés significa “No te rindas, Punch”.

Remarcaron que la campaña responde tanto a la popularidad del macaco como a las múltiples muestras de apoyo recibidas desde Japón y el exterior. Además, aclararon que los fondos no estarán destinados únicamente al mono, sino también al mantenimiento de las instalaciones y a los servicios básicos.