25 de marzo de 2026 - 21:38

Iban a cometer un robo en Godoy Cruz y los descubrieron las cámaras de la Policía

La Policía de Mendoza frustró un ilícito tras recibir una alerta del Centro Estratégico de Operaciones. Los sospechosos fueron detenidos y se encuentran a disposición de la Justicia.

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). | Imagen ilustrativa

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). | Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este miércoles, la Policía de Mendoza frustró un intento de robo en el departamento de Godoy Cruz tras una alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Las cámaras de la zona detectaron a dos hombres con actitud sospechosa en la intersección de calles San Vicente y Talcahuano, lo que dio inicio al operativo.

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Los sujetos fueron captados cargando varillas de hierro de construcción de dudosa procedencia mientras se desplazaban hacia el sur. Tras brindar el alerta, una movilidad de patrullaje llegó al lugar y logró detener a los sospechosos en calle Bolívar y San Vicente.

Como resultado del procedimiento policial, los sujetos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, en marco de la Ley 6722. Según informaron fuentes policiales, uno de los detenidos presentaba una medida de comparendo y citación.

Embed - Videovigilancia del CEO: interceptaron a hombres con elementos de dudosa procedencia en Godoy Cruz

Robos frustrados en Junín y Guaymallén tras el monitoreo de cámaras

El pasado martes, se detectaron dos hecho delictivos en la provincia que fueron captados por el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). En el departamento de Junín, personal del CEO Zona Este detectó, a través de un lector de patentes, el paso de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro por hurto. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje se desplazaron al lugar y lograron interceptar el rodado en la localidad de Los Barriales.

Robo en Guaymallén- CEO
Dos mujeres fueron captadas por las cámaras de seguridad mientras sustraían objetos del interior de un auto

Dos mujeres fueron captadas por las cámaras de seguridad mientras sustraían objetos del interior de un auto

El conductor del vehículo fue aprehendido y trasladado junto a la motocicleta a sede policial, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

Horas más tarde, las cámaras de seguridad registraron a dos mujeres cuando sustraían objetos del interior de un automóvil estacionado en Guaymallén. El CEO dio aviso al personal policial que se encontraba patrullando en las calles en ese momento. Al desplazarse hacia el lugar, efectivos policiales interceptaron a las sospechosas a pocas cuadras y, durante la requisa, las autoridades recuperaron celulares denunciados como robados.

Minutos más tarde, el centro de monitoreo detectó a dos hombres en la misma zona, quienes también intentaban sustraer elementos del mismo vehículo. Ambos sujetos fueron detenidos por el robo de parte de un esteréo y trasladados a la dependencia policial.

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