Seguridad: Capital estrenó su nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia integrado al CEO 911

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Ulpiano Suárez recorrieron las nuevas instalaciones del Centro de Operaciones y Videovigilancia de Capital , ubicado a metros del edificio municipal, en calle 9 de Julio . A la par de este acto, se presentó el nuevo Anillo Digital de Seguridad . La inversión total de la comuna fue de $1.400 millones en ambos proyectos.

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El municipio trasladó el anterior Centro de Monitoreo , que estaba ubicado en calles Perú y Las Heras , hacia una nueva infraestructura integral para la incorporación del sistema de videovigilancia municipal al CEO 911 del Ministerio de Seguridad y Justicia .

Desde ahora se podrá monitorear más de 740 cámaras en tiempo real , de las cuales 300 pertenecen al municipio y el resto a la Provincia .

Uno de los principales avances es la incorporación de un video wall de última generación , que permite la visualización simultánea y en tiempo real de todas las cámaras, mejorando significativamente la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Autoridades del Poder Judicial acompañaron a los representantes del Gobierno y el Municipio.

Asimismo, el nuevo centro posibilita ampliar la cantidad de operadores , optimizando el control y seguimiento de eventos en toda la Ciudad .

Importante inversión municipal en seguridad

El intendente Suárez explicó a la prensa que “entre la inversión necesaria para dejar operativo el Centro, el Anillo de Videovigilancia y la próxima incorporación de las pistolas Taser, estamos hablando de una inversión del orden de los 1.400 millones de pesos, es decir, prácticamente un millón de dólares, para fortalecer las políticas de seguridad”.

“Con esta incorporación de tecnología y capacidad operativa estamos transitando una nueva etapa, una seguridad basada en evidencia y en la tecnología de última generación”, aseguró.

Y manifestó: “Siempre hemos sostenido que la seguridad hace a la calidad de vida de quienes viven en la ciudad, de quienes nos visitan, los más de 300.000 mendocinos que ingresan todos los días, además de los turistas”.

Ulpiano Suárez-Alfredo Cornejo El intendente Ulpiano Suárez recibió al gobernador Alfredo Cornejo en la Municipalidad de Capital. Prensa Capital

“Cuando hablamos de involucrarnos en seguridad, lo hacemos con hechos concretos: un municipio que destina el 14% de su presupuesto, unos 16.000 millones de pesos, a sus políticas en esta materia”, manifestó.

Y comentó: “Hoy incorporamos a ese ecosistema uno de los centros de monitoreo más modernos de Argentina y un anillo de videovigilancia que fortalece la inversión en tecnología que ya veníamos realizando”.

El intendente señaló que el delito en la Ciudad es “un fenómeno de flujo, muy asociado a la dinámica de la gran cantidad de personas que ingresan todos los días, por lo que es clave una estrategia en los límites y perímetros”.

“Esto nos permite pasar de una lógica reactiva a una preventiva, optimizar recursos y definir mejor los patrullajes, los puntos fijos y dónde incorporar más cámaras”, sostuvo.

La Provincia destacó el trabajo en conjunto

El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, a su turno destacó que “en el marco del trabajo articulado con los municipios, es un lujo poder inaugurar este Centro de Monitoreo conjunto”.

“En este lugar se integra la Policía con el personal municipal y se pueden monitorear tanto las cámaras municipales como las que está incorporando permanentemente el Ministerio de Seguridad, en un solo lugar”, sostuvo.

Y explicó que hasta este Centro llegan las alertas del programa Ojos en Alerta, como también las alarmas comunitarias y “un montón de información, como las cámaras lectoras de reconocimiento automático de patentes, que suenan en este lugar y, al tener 16 puestos compartidos entre personal municipal y policial, se puede hacer un abordaje prácticamente en tiempo real”.

Leandro Biskupovich El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, explica el funcionamiento del sistema de videovigilancia. Prensa Gobierno

“Creemos que va a ser muy útil y es un lujo el Centro que acabamos de inaugurar. Para nosotros es muy bueno tener esta cercanía y el trabajo de los municipios en esta materia porque complementa la visión y el trabajo que nosotros planteamos al inicio de esta gestión”, completó Biskupovich.

Del acto participaron también la Vicegobernadora de la Provincia, Hebe Casado; el Presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner; el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay; la Ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus;

El Anillo Digital de Seguridad

Este sistema está compuesto por 115 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre las que se destacan 30 lectoras de patentes (ANPR), que permiten identificar vehículos en tiempo real y generar alertas automáticas ante situaciones sospechosas o pedidos de captura.

El Anillo Digital se completa con: