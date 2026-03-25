25 de marzo de 2026 - 15:16

Ulpiano Suárez valoró la movilización del Día de la Memoria y le pidió "responsabilidad" a Hebe Casado

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, se refirió a los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado sobre los desaparecidos de la última dictadura.

El intendente Ulpiano Suárez, el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado, compartieron un acto en la Municipalidad de Ciudad. Los acompañan el Procurador Alejandro Gullé y el presidente previsional del Senado, Martín Kerchner.&nbsp;

El intendente Ulpiano Suárez, el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado, compartieron un acto en la Municipalidad de Ciudad. Los acompañan el Procurador Alejandro Gullé y el presidente previsional del Senado, Martín Kerchner. 

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Prensa Ciudad de Mendoza
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

El intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, valoró la multitudinaria movilización que hubo por las calles del Centro ayer, a 50 años del golpe de Estado, y también le pidió "responsabilidad" a la vicegobernadora Hebe Casado, tras sus dichos polémicos sobre los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar.

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El jefe comunal señaló en principio que “vivir en democracia permite que la Vicegobernadora o cualquier otro mendocino se exprese en un sentido u otro”, en una rueda de prensa posterior a un acto compartido con ella y el gobernador Alfredo Cornejo, en la municipalidad.

Suárez celebró que “ayer miles y miles de mendocinos se han expresado aquí en la Ciudad de manera pacífica, una Ciudad en la que trabajamos mucho por la convivencia”.

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar.
Multitudinaria marcha por las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar y que concluyó en la explanada de Casa de Gobierno.

Multitudinaria marcha por las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar y que concluyó en la explanada de Casa de Gobierno.

Y luego le dejó una recomendación a Casado sobre un tema tan sensible: “Me parece que tenemos que tener una mirada amplia en este sentido y tratar de no caer en las grietas, en las confrontaciones que suceden a diario con un montón de temas”.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir a una mejor convivencia y al fortalecimiento de nuestra democracia”, sostuvo.

“Veía también alguna comunicación que hablaba de, sí fueron 30.000 o no los desaparecidos… Yo me quedo con que, sí fueron 30.000 o si fueron algunos menos, es gravísimo lo que sucedió en la historia de Argentina”, apuntó Suárez.

Y completó con otro mensaje para la vicegobernadora: “Por eso, el acompañamiento desde la Ciudad en este día de mucha reflexión y, desde la dirigencia, la responsabilidad de aportar con madurez a estos debates que son necesarios en Argentina”.

Qué había dicho Hebe Casado

Horas antes de cumplirse el 50° aniversario del último golpe cívico-militar en la Argentina, la vicegobernadora Hebe Casado quedó en el centro de las críticas tras una publicación en su cuenta de X. La segunda autoridad de la provincia se expresó sobre la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura.

Casado citó una publicación del usuario Marcos Falcone, quien cuestionaba un artículo de Página/12 en el que aparecía la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmando que quería “tener un país como lo soñaron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos”.

La respuesta de Falcone fue: “Lo que les ocurrió fue horrible, pero el país que querían también lo era”. En la misma línea, Casado se sumó al planteo al afirmar que “no queremos ese país” y retrucó que “no fueron 30.000”, en referencia a las personas desaparecidas durante la última dictadura.

Luego, el 24 de marzo, Casado volvió a la carga con el reposteo del video de la Casa Rosada: “No hay memoria, verdad y justicia con la historia incompleta, con relatos parcializados”, manifestó.

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