Ranking: un senador mendocino aparece entre los que menos palabras dijeron en las sesiones del 2025

Después de conocerse los datos de la Cámara de Diputados , un nuevo informe realizado sobre las sesiones del Senado de la Nación en 2025 reveló la performance de los tres legisladores mendocinos que tiene la Cámara y uno de ellos quedó mal parado: dijo solo 7 palabras .

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El informe corresponde al sitio especializado Parlamentario.com, que realizó un conteo de palabras de cada uno de los senadores nacionales a lo largo de las 14 sesiones parlamentarias que hubo el año pasado. En total, se pronunciaron 633.805 palabras .

El ranking lo lideró por amplio margen el peronista formoseño José Mayans con 47.997 palabras y lo cerró la puntana Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza) con solo una palabra expresada en todo el año.

En cuanto a los senadores mendocinos , la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti quedó dentro del Top 10 de los que más hablaron en el recinto: expresó 21.266 palabras y se ubicó sexta , apenas por debajo de su compañera de bloque, Juliana Di Tullio ( 21.479 ).

En tanto, el papel de los dos representantes de UCR / Cambia Mendoza quedó bastante relegado: la senadora Mariana Juri quedó en el puesto 59 con 1.068 palabras dichas y Rodolfo Suárez se ubicó entre los diez últimos con menos de diez vocablos.

El exgobernador solo expresó 7 palabras a lo largo de todo el año para cerrar en el puesto 67 de 72 legisladores en total.

Mariana Juri y Rodolfo Suárez Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR). Prensa Senado

Qué sucedió en Diputados

El mismo sitio especializado en la cobertura del Congreso nacional, desarrolló hace unas semanas el informe de palabras de la Cámara de Diputados. Allí se reveló que el legislador de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, no dijo ni una sola palabra en todas las sesiones del año pasado.

Según el informe, se emitieron 1.149.895 palabras en el recinto en 2025, pero algunos diputados no expresaron ni una sola. En ese grupo de 17 personas se encuentra el presidente de La Libertad Avanza Mendoza

Correa Llano figura en el registro con cero palabras junto a siete legisladores de La Libertad Avanza, 8 de Unión por la Patria y 1 del Pro.

Facundo Correa Llano El diputado nacional Facundo Correa Llano (LLA) cerró el 2025 sin ninguna palabra expresada en las sesiones. Archivo Los Andes

De 257 legisladores que tiene en total la Cámara de Diputados, el primer mendocino del ranking es Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza como Correa Llano, quien aparece en el puesto 18, con 12.754 palabras.

Luego figura Julio Cobos, cuyo mandato venció en diciembre. Su lugar en el ranking es el 32, con 9.994 palabras en el año.

Desde ahí no aparece ningún mendocino hasta el puesto 80, que queda en poder de Lourdes Arrieta, hoy en el bloque de Provincias Unidas. En 2025 Arrieta integraba la bancada de "Coherencia" y desde su banca emitió 4.197 palabras.

Después aparecen el radical Lisandro Nieri en el puesto 96 (3.535 palabras); la demócrata Mercedes Llano en el lugar 121 (2.341 palabras); el justicialista de mandato cumplido Adolfo Bermejo, en el puesto 148 (1.354 palabras); Pamela Verasay, de la UCR, en el 158 (1.006 palabras) y Martín Aveiro, del PJ, en el 166 (820 palabras).

Quien cierra la lista de diputados mendocinos es Liliana Paponet, del PJ, quien el año pasado quedó en el lugar 174, con 723 palabras. Su mandato finalizó en diciembre.